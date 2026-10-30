Nawrocki\'nin Senegal ziyareti Anayasa Mahkemesi krizi nedeniyle havada iptal oldu

SENEGAL'e giden Polonya Devlet Başkanı Karol Nawrocki, ülkesinde anayasa mahkemesi çevresinde yaşanan olaylar nedeniyle ziyaretini iptal etti. Nawrocki'nin uçağının havadaki radar görüntüleri ortaya çıktı.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi çevresinde yaşanan olaylar ülkede siyasi krize yol açtı. Mahkeme başkanın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin alınan karar sonrası Polonya halkı Anayasa Mahkemesi önünde toplanmaya başladı. Bu sırada görüşmelerde bulunmak üzere Senegal Dakar'a giden Polonya Devlet Başkanı Karol Nawrocki, havada ziyaretini iptal ederek ülkeye geri dönüş kararı aldı. Nawrocki'nin uçağının havadaki radar görüntüleri ortaya çıktı.