Nawrocki'nin Senegal ziyareti Anayasa Mahkemesi krizi nedeniyle havada iptal oldu - Son Dakika
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Nawrocki'nin Senegal ziyareti Anayasa Mahkemesi krizi nedeniyle havada iptal oldu

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Nawrocki\'nin Senegal ziyareti Anayasa Mahkemesi krizi nedeniyle havada iptal oldu
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Nawrocki\'nin Senegal ziyareti Anayasa Mahkemesi krizi nedeniyle havada iptal oldu
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Polonya Devlet Başkanı Karol Nawrocki, Anayasa Mahkemesi çevresindeki olaylar nedeniyle Senegal ziyaretini havada iptal edip geri döndü. Mahkeme başkanının görevden uzaklaştırılması kararının ardından halk Anayasa Mahkemesi önünde toplanırken ülkede siyasi kriz başladı.

SENEGAL'e giden Polonya Devlet Başkanı Karol Nawrocki, ülkesinde anayasa mahkemesi çevresinde yaşanan olaylar nedeniyle ziyaretini iptal etti. Nawrocki'nin uçağının havadaki radar görüntüleri ortaya çıktı.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi çevresinde yaşanan olaylar ülkede siyasi krize yol açtı. Mahkeme başkanın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin alınan karar sonrası Polonya halkı Anayasa Mahkemesi önünde toplanmaya başladı. Bu sırada görüşmelerde bulunmak üzere Senegal Dakar'a giden Polonya Devlet Başkanı Karol Nawrocki, havada ziyaretini iptal ederek ülkeye geri dönüş kararı aldı. Nawrocki'nin uçağının havadaki radar görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Anayasa MahkemesiPolitikaPolonyaSenegalDakarDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Nawrocki'nin Senegal ziyareti Anayasa Mahkemesi krizi nedeniyle havada iptal oldu - Son Dakika
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