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Nehir kenarında kum toplayan baba, kızı ve üç torunu bataklığa saplanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nehir kenarında kum toplayan baba, kızı ve üç torunu bataklığa saplanarak hayatını kaybetti

Tayland'ın Satuek Bölgesi'nde evlerini güçlendirmek için nehir kenarında kum toplayan bir baba, kızı ve üç torunu, bataklığa saplanarak hayatlarını kaybetti. Eve dönmeyince yakınları tarafından aranan ailenin cesetleri, kurtarma ekipleri tarafından bataklıkta bulundu. Kurbanların 45 yaşında bir adam, 23 yaşındaki kızı ve 8, 11 ve 14 yaşlarında üç torunu olduğu belirtildi. Yetkililer, bu kişilerin bataklığa saplanıp metrelerce derinlikteki nehirde boğularak öldüklerini ifade etti.

Nehir kenarında kum toplayan baba, kızı ve üç torunu bataklığa saplanarak hayatını kaybetti
15.12.2023 - 17:12,  Güncelleme: 17:48
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Tayland'da baba, kızı ve üç torunu, evlerini güçlendirmek için nehir kenarındaki bataklıkta mahsur kalarak boğuldu. Aile, kum toplarken bataklığa saplandı; yardım gelmeden önce hayatlarını kaybettiler. Olay, bataklıkta saplananları kurtarma yöntemlerine dikkat çekiyor.

Taylan'da evlerini güçlendirmek için nehir kenarında kum toplayan baba, kızı ve üç torunu bataklığa saplandı. Bataklıktan çıkmadıkları için ele ele tutuşarak hayatlarını kaybetti.

Trajedi, adam, kızı ve üç torununun, evlerini iyileştirmek için Tayland'ın kuzeydoğusundaki Satuek Bölgesi'ndeki Mun Nehri'nden kum toplaması sırasında meydana geldi.

Baba, kızı ve üç torunu eve dönmeyince yakınları olayın meydan geldiği nehir kenarına gitti. Fakat nehir kenarında araçlarını buldu. Fakat kendilerine ati bir iz bulamayınca olayı yetkililere bildirdi.

Kurtarma ekiplerini yaptıkları yaklaşık bir saatlik aramada beşinin cesedi bataklıkta bulundu.

İsimleri açıklanmayan kurbanlar arasında 45 yaşında bir adam, 23 yaşındaki kızı ve 8, 11 ve 14 yaşlarında üç torunu bulunuyor. Yetkililer, bu kişilerin bataklığa saplanıp metrelerce derinlikteki nehirde boğularak öldüklerini söyledi. . Yerel kaynaklar, ilk ili cesedin bir birlerine sarılı bir şekilde bulunduklarını söyledi.

Uzmanlar, bataklığa saplanırsanız vücudunuzun ağırlığının daha geniş bir alana dağılması için geriye yaslanmanız gerektiğini söylüyor. Yavaş ileri-geri hareketlerin suyun sıkışmış bir uzvun etrafındaki boşluğa girmesine neden olabileceğini ve ıslak kumun tutuşunu gevşetebileceğini ekliyorlar.

Nehir kenarında kum toplayan baba, kızı ve üç torunu bataklığa saplanarak hayatını kaybetti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Tayland, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nehir kenarında kum toplayan baba, kızı ve üç torunu bataklığa saplanarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nehir kenarında kum toplayan baba, kızı ve üç torunu bataklığa saplanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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