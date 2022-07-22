Sihler bunu tartışıyor! Kutsal olduğuna inanılan ehir suyunun temiz olduğunu kanıtlamak için su içen eyalet başbakanı hastanelik oldu - Son Dakika
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Sihler bunu tartışıyor! Kutsal olduğuna inanılan ehir suyunun temiz olduğunu kanıtlamak için su içen eyalet başbakanı hastanelik oldu

22.07.2022 11:27
Sihler bunu tartışıyor! Kutsal olduğuna inanılan ehir suyunun temiz olduğunu kanıtlamak için su içen eyalet başbakanı hastanelik oldu

Hindistan'da akılalmaz bir Sih ritüeli yaşandı. Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, temiz olduğunu iddia ettikleri ve kutsal sayılan Kali Bein nehrinden 1 bardak su içtikten sonra hastaneye kaldırıldı. Hindistan'da gündem olan olayın başrolü Başbakan Mann tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan Guru Nanak Dev ji'nin Kali Bein'de banyo yaptıktan sonra aydınlanmaya ulaştığına inanılıyor.

Hindistan'ın Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, kutsal sayılan Kali Bein Nehrinden temizliğinin 22. yıldönümünü kutlamak için Sultanpur Lodhi kentini ziyaret etti. Başbakan Mann, yıldönümü çerçevesinde gerçekleştirilen tören suyun halen içilecek kadar temiz olduğunu göstermek için nehirden 1 bardak su içti.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olaydan iki gün sonra 19 Temmuz'da Chandigarh'daki resmi konutunda rahatsızlandığı belirtilen Mann, karın ağrısı şikayetiyle Delhi'deki bir hastaneye götürüldü. Tedavisi gerçekleştirilen Başbakan Mann, daha sonra taburcu edildi.

Sihler bunu tartışıyor! Kutsal olduğuna inanılan ehir suyunun temiz olduğunu kanıtlamak için su içen eyalet başbakanı hastanelik oldu

SİH RİTÜELİ

Hint yarımadasının Pencap bölgesinde 6 yüzyıl önce ortaya çıkan Sihizm'in kurucusu Guru Nanak Dev ji'nin Kali Bein'de banyo yaptıktan sonra aydınlanmaya ulaştığına inanılıyor. Sih'ler bu olay sonrası şaşkına döndü.

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Kaynak: İHA

India, su, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sihler bunu tartışıyor! Kutsal olduğuna inanılan ehir suyunun temiz olduğunu kanıtlamak için su içen eyalet başbakanı hastanelik oldu - Son Dakika

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