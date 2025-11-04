Nepal'de Çığ Felaketi: 7 Ölü - Son Dakika
Nepal'de Çığ Felaketi: 7 Ölü

Nepal\'de Çığ Felaketi: 7 Ölü
04.11.2025 10:18
Nepal'in Yalung Ri Dağı'nda çığ düştü, 5 yabancı dağcı ve 2 Nepalli rehber yaşamını yitirdi.

Güney Asya ülkesi Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda çığ düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda bir kampa çığ düşmesi sonucu 5 yabancı dağcı ile 2 Nepalli rehberin hayatını kaybettiği bildirildi.

YABANCI UYRUKLU DAĞCILARIN KİMLİKLERİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Yetkililer, yaklaşık 4 bin 900 metre yükseklikteki ana kampta bulunan 5 kişinin de yaralandığını belirterek, yabancı dağcıların uyruklarının ve kimliklerinin henüz belirlenmediğini kaydetti. Kurtarma ekiplerinin helikopterle olay yerine ulaşmaya çalıştığını aktaran yetkililer, kötü hava şartları nedeniyle ekibin dönmek zorunda kaldığını açıkladı.

Kaynak: DHA

Uluslararası, Güney Asya, Rehber, Sağlık, Dünya, Nepal, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de Çığ Felaketi: 7 Ölü

