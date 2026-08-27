Nepal\'de Sel Felaketi: 270 Ölü

(ANKARA) - Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiği bildirildi.

Nepal basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen selin ardından kayıp kişileri arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 826 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği, Nepal ordusuna ait helikopterlerle selden etkilenen bölgelerde 100'den fazla kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının selden en fazla etkilenen Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinde yoğunlaştırıldığı kaydedildi.

Nepal Polis Departmanı da yerleşim bölgelerini etkileyen, çok sayıda kamu binası ve özel mülkte hasara yol açan selde can kaybının 270'e yükseldiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarında 4 bin 50 polis memurunun görev yaptığı bildirildi.

KAYIPLARIN ARASINDA YÜZLERCE YABANCI VAR

Çin devlet televizyonu CCTV, sınırın Tibet tarafında 558 kişinin kayıp olduğunu, bunların 260'ının yabancı olduğunu bildirdi. Nepal Turizm Kurulu, Nepal tarafındaki kayıplardan 179'unun Hindistan, 65'inin ABD, 51'inin Malezya, 35'inin Avustralya, 33'ünün İngiltere ve 25'inin Kanada vatandaşı olduğunu açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da 53 Ukrayna vatandaşının sel sularına kapılarak kaybolduğunu duyurdu.

SELİN NEDENİ BUZUL ÇÖKMESİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sel öncesinde bölgede meydana gelen sismik hareketin ilk değerlendirmelerde deprem olarak kaydedildiğini, daha sonra yapılan incelemelerde ise 5,2 büyüklüğündeki hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi (ICIMOD) uzmanları da dağlık alandan kopan buzul parçalarının bölgede çığı tetiklediğini ve bunun sel felaketine yol açtığını belirtti.