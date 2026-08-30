Nepal ve Tibet\'teki Sel Felaketinde 750 Ölü

(ANKARA) - Nepal ve Tibet'te geçen hafta meydana gelen yıkıcı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 750'ye yükselirken, 3 bin 44 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Bölgede etkili olan yağışların nehirlerdeki su seviyesini yükseltmesi üzerine kurtarma ekipleri çalışmalarını yüksek kesimlere taşıdı.

Kurtarma çalışmaları, 28 Ağustos Cuma gününden bu yana kötü hava koşulları ve Nepal-Çin sınırında çarşamba günü meydana gelen buzul çökmesinin ardından heyelanla oluşan gölün yeni taşkınlara yol açabileceği endişesi nedeniyle birkaç kez durduruldu. Kızılhaç, felaketten 90 binden fazla kişinin etkilenmiş olabileceğini tahmin ederken, Çin yaşanan afeti iklim değişikliğinin etkileriyle ilişkilendirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 29 Ağustos Cumartesi günü Nepal Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, söz konusu heyelanı son yıllardaki "en ciddi sınır ötesi felaket" olarak nitelendirdi. Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Vang, kurtarma çalışmalarının benzeri görülmemiş zorluk ve karmaşıklık taşıdığını belirtti.

KURTARMA ÇALIŞMALARINDA TÜNELLERE ODAKLANILDI

Nepal'deki kurtarma çalışmalarının, Himalayalar'daki nehirlerde buz, kaya, çamur ve enkazın oluşturduğu sel sularının ardından hidroelektrik santrallerindeki yüzlerce kişinin mahsur kaldığı düşünülen tünellere yoğunlaştığı bildirildi. Nepal Afet Yönetim Kurumu, ülkede can kaybının 734'e, kayıp sayısının 2 bin 498'e yükseldiğini, 7 bin 514 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı Gyirong ilçesinde ise cumartesi akşamı itibarıyla 16 kişinin hayatını kaybettiği, 546 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Tibet'te kayıp 261 yabancı uyruklu kişinin 23 ülkeden olduğu belirtilirken, bunların 104'ünün Nepal, 49'unun Hindistan, 33'ünün Letonya, 18'inin ABD ve 15'inin İngiltere vatandaşı olduğu açıklandı. Bu veriler, Pekin'in kayıp kişilerin uyruklarına ilişkin yaptığı ilk ayrıntılı açıklama oldu.

Pekin ve Katmandu'nun kayıp Nepal vatandaşları ile diğer yabancı uyrukluların kimliklerini belirlemek ve afet önleme, zarar azaltma ile iklim değişikliğine müdahale alanlarında işbirliğini güçlendirmek üzere birlikte çalıştığı bildirildi.

NEHİRDE SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Nepal'de Trishuli Nehri'nin su seviyesinin pazar günü yeniden başlayan yağışlar nedeniyle yükselmesi üzerine bölge sakinleri ve kurtarma ekiplerinin daha yüksek kesimlere çekildiği bildirildi.

Nepal, genel kurtarma çalışmaları için yabancı yardıma ihtiyaç duymadığını belirtirken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lok Bahadur Chhetri, tünellerde kurtarma operasyonları, DNA testleri, cenazeler için soğutmalı muhafaza, adli tıp çalışmaları ve çürümüş cesetlerin kimliklendirilmesi gibi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Chhetri, Hindistan ve Çin'den uzmanların tünellerin açılması çalışmalarına destek vermek üzere bölgede bulunduğunu belirtti.

Kurtarma çalışmalarını tehdit eden ve nehrin yukarı kesiminde oluşan gölün cumartesi akşamı büyük ölçüde boşaldığı bildirildi. Ancak insansız hava araçlarıyla yapılan incelemelerde, cumartesi geç saatlerde gölün yaklaşık 2,8 kilometre aşağısında yeni bir heyelan tespit edildiği, heyelanın yeni bir set ve su birikintisi oluşturduğu kaydedildi.

Çin devlet televizyonu CCTV, Gyirong sınır kapısı yakınındaki kurtarma ekiplerinin güvenlik gerekçesiyle başka bölgelere taşındığını bildirdi.

FELAKET KÜRESEL ISINMAYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

CCTV, sel felaketinin "küresel ısınmanın uzun vadeli etkileri altında buzulların istikrarsızlaşması" nedeniyle meydana geldiğini bildirdi. Felaketin, Tibet Platosu'ndaki kriyosfer kaynaklı afetlerin "yeni ve öne çıkan bir özelliği" olduğu belirtildi.

Çinli bilim insanlarının bulgularına dayandırılan haberde, Nepal tarafında meydana gelen heyelan kaynaklı çamur ve enkaz akışının Gyirong sınır kapısına ulaşmasının yalnızca 6-7 dakika sürdüğü aktarıldı. Dünya genelinde paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, sel sularının ve enkazın binaları sürüklediği, insanların ise bölgeden kaçmaya çalıştığı görülmüştü.

Çin'in felaket bölgesine 2 bin 100'den fazla kurtarma görevlisi sevk ettiği ve yardım çalışmalarına destek amacıyla en az 220 milyon yuan (yaklaşık 32,7 milyon dolar) tahsis ettiği bildirildi. Çin'in ayrıca, Nepal'e acil nakdi yardım, afet yardım malzemeleri, uydu ve hidrolojik veriler ile tünel kurtarma uzmanları sağladığı belirtildi.

Helikopterlerin ekipman ve yardım malzemelerini sınır bölgesindeki kurtarma ekiplerine havadan ulaştırmaya başlamasının ardından Çin'in ağır yük taşıma kapasitesine sahip insansız hava araçlarını da kullandığı aktarıldı. Askerlerin ise kayıp kişileri arama çalışmalarında canlı tespit cihazları, insansız hava araçları ve navigasyon sistemlerinden yararlandığı bildirildi.