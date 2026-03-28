Nestle'nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
Nestle'nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı

28.03.2026 20:58
İsviçre merkezli gıda üreticisi Nestle, Paskalya öncesinde içinde popüler bir seriye ait 413 bin 793 adet çikolatanın bulunduğu tırının çalındığının duyurdu. Yaklaşık 12 tonluk sevkiyat bu nedenle yapılamazken, şirket, Avrupa'daki tedarik sürecinin etkilenebileceği uyarısında bulundu.

POLONYA YOLUNDA ORTADAN KAYBOLDU

Agence France-Presse'e (AFP) konuşan şirket yetkilileri, yeni çikolata serisine ait ürünleri taşıyan kamyonun geçen hafta dağıtım sırasında ortadan kaybolduğunu açıkladı.

Sevkiyatın İtalya'dan yola çıkarak Polonya'ya doğru ilerlediği ve güzergâh üzerindeki ülkelerde de dağıtım yapmasının planlandığı belirtildi.

"MESAJI FAZLA CİDDİYE ALDILAR"

Şirket sözcüsü, olayla ilgili yaptığı açıklamada markanın sloganına gönderme yaparak, "İnsanları her zaman ürünümüzle bir mola vermeye teşvik ettik. Fakat hırsızlar bu mesajı fazlasıyla ciddiye almış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şirket, sevkiyatın tam olarak hangi noktada kaybolduğunun henüz netleşmediğini, kamyonun ve ürünlerin akıbetinin belirsizliğini koruduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın yerel yetkililer ve tedarik zinciri ortaklarıyla birlikte sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Nestle, çalınan ürünlerin Avrupa genelinde kayıt dışı satış kanallarında ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Ürünlerin parti kodları üzerinden takip edilebileceği belirtilirken, şüpheli bir eşleşme durumunda gerekli bildirimlerin yapılacağı ifade edildi.

