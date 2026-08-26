Netanyahu'dan İran Açıklamaları - Son Dakika
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Netanyahu'dan İran Açıklamaları

Netanyahu\'dan İran Açıklamaları
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İsrail Başbakanı Netanyahu, İran ile anlaşmanın imkansız olduğunu ve ABD yaptırımlarını desteklediğini belirtti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile diplomatik bir anlaşma varmanın imkansız olduğunu öne sürerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik ekonomik baskıyı artırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün katıldığı bir etkinlikte 28 Temmuz'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ve İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump ile görüşmesinde masadaki seçenekleri ele aldıklarını belirten Netanyahu, "Oradaki grupla bir anlaşma yapılamayacağını kendilerine ilettim. Mevcut rejimle diplomatik bir anlaşma sağlamak imkansız" ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin İran'a yönelik uygulamaya koyduğu yeni yaptırım kararlarını değerlendiren Netanyahu, bu adımın Tahran'ı ekonomik olarak daha da izole edeceğini iddia etti. Alınan kararların sadece İran'ı değil, bu rejime yardım eden tüm unsurları hedef aldığını ileri süren Netanyahu, "Başkan Trump'ın attığı adım İran etrafındaki kuşatmayı daha da sıkılaştırmıştır. Bu son derece önemli bir gelişmedir" değerlendirmesinde bulundu.

İran ve bölgedeki diğer tehditlerle mücadelenin henüz sona ermediğini savunan Netanyahu, askeri operasyonların süreceğine dikkati çekti. Olası bir saldırıya en sert şekilde karşılık vereceklerini dile getiren Netanyahu, "İran mücadelesi henüz bitmedi, bu süreci tamamlamamız gerekiyor. Gazze'de, Lübnan'da ve diğer tüm cephelerde kararlılığımızı sürdüreceğiz. Kendimizi savunmaya ve tehditleri bertaraf etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

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