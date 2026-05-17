Netanyahu\'dan İran ve Trump Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık hükümet toplantısında İran'a yönelik tutumları ile ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündemlerindeki başlıklara değinen Netanyahu, "İran konusunda da gözlerimiz tamamen açık. Bugün, her birkaç günde bir yaptığım gibi, dostumuz Başkan Trump ile görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

Trump'ın son temaslarının da görüşmede ele alınacağını aktaran Netanyahu, tüm ihtimallere karşı teyakkuzda olduklarını belirterek, "Kesinlikle onun Çin ziyaretine dair izlenimlerini ve belki diğer konuları da kendisinden dinleyeceğim. Kesinlikle pek çok olasılık var; her türlü senaryoya hazırlıklıyız" değerlendirmesinde bulundu.