Netanyahu\'dan Yeni Eksen Vurgusu

25.02.2026 09:52
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran ve Müslüman Kardeşlere karşı yeni bir bölgesel eksen oluşturduklarını duyurdu.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, çok sayıda ülkeyle İran'a ve Müslüman Kardeşlere karşı yeni bir bölgesel eksen oluşturmak için çalıştıklarını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) yöneticileriyle yaptığı buluşmada konuştu. Netanyahu, "Bir yandan, yaralı Şii ekseni bize meydan okuyor, ama elbette Müslüman Kardeşler'in Sünni ekseni de var" dedi.

Netanyahu, bunlara karşı çıkan ülkelerden oluşan bir eksen oluşturmanın İsrail için büyük bir önem taşıdığını kaydetti. Hindistan Başbakanı Narenda Modi'nin bugün İsrail'e yapacağı ziyareti anımsatan Netanyahu, bu ülkelerden bazılarının liderlerinin İsrail'i ziyaret ettiğini söyledi.

Gazze konusuna da değinen Netanyahu, Barış Kurulu ile Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını öne sürdü. Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasının kolay yoldan olmazsa zor yoldan olacağını belirterek, Gazze'nin bir daha İsrail'e tehdit oluşturmamasını sağlayacaklarını ifade etti.

