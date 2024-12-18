Netanyahu, Hermon Dağı\'nın Güvenlik Önemi Üzerine Açıklamada Bulundu

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İSRAİL Başbakanı Netanyahu, Suriye'deki son gelişmelerin ardından Hermon Dağı'nın İsrail'in güvenliği için öneminin arttığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı İsrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile gittiği Hermon Dağı'nda açıklama yaptı. Netanyahu, Suriye'deki son gelişmelerin ardından buranın İsrail'in güvenliği için öneminin arttığını belirtti.

Netanyahu, "İsrail'in güvenliğini sağlayacak başka bir düzenleme bulunana kadar bu noktada kalmaya devam edeceğiz" dedi.