Netanyahu: İran’a Operasyonlar Sona Ermedi - Son Dakika
12.04.2026 09:09
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların devam edeceğini açıkladı.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik operasyonların sona ermediğini belirterek, "Yapacak daha çok işimiz var" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajında İran ve Lübnan'a karşı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "İran'a yönelik saldırılarımız henüz sona ermedi. Yapacak daha çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ve 28 Şubat'ta düzenledikleri iki saldırı olmasaydı İran'ın 'çoktan nükleer silaha sahip olacağını' öne süren Netanyahu, sağlanan geçici ateşkes için talebin Tahran yönetiminden geldiğini iddia etti.

Netanyahu, Lübnan'la başlatılacağı duyurulan doğrudan müzakerelerle ilgili ise "Gösterdiğimiz güç sayesinde Lübnan, geçen ay doğrudan barış görüşmelerine başlamak için birkaç kez girişimde bulundu. Doğrudan müzakereleri iki şartla onayladım. Bunlar, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve nesiller boyu sürecek gerçek bir barış anlaşması" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Advertisement
