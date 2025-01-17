Netanyahu'nun partisinden ateşkes onaylanırsa hükümetten çekilme tehdidinde bulunan Ben-Gvir'e yanıt - Son Dakika
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Netanyahu'nun partisinden ateşkes onaylanırsa hükümetten çekilme tehdidinde bulunan Ben-Gvir'e yanıt

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının oylanarak yürürlüğe girmesi durumunda hükümetten çekileceğini açıklayan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Likud Partisi, sağ hükümeti devirenin tarihe hain olarak geçeceğini belirtti.

17.01.2025 11:36
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun liderlik yaptığı Likud Partisinden, aşırı sağcı Ben-Gvir'in hükümetten çekilme tehdidine karşı yapılan açıklamada, "Sağcı hükümeti kim düşürürse, dünyada bir hain olarak hatırlanacaktır" ifadesine yer verildi.

Ben-Gvir'in anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerini eleştiren Likud Partisi, "anlaşmanın İsrail'in Amerikan garantileri altında savaşmaya geri dönmesini ve ihtiyaç duyduğu silahları almasını sağlayacağını" savundu.

Anlaşmayla serbest bırakılacak canlı rehine sayısının en üst rakama çıkacağı ve İsrail'in Philadelphi Koridoru ile tüm Gazze Şeridi'ni çevreleyen güvenlik tamponunda "tam kontrolü sürdürmesine olanak tanıyacağı" iddia edildi.

Öte yandan Likud Partisinden Diaspora Bakanı Amichai Chikli de İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan çekilmesi ve anlaşmanın kalıcı ateşkese dönüşmesi durumunda istifa edeceğini açıkladı.

Chikli, X hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın henüz hedeflerine ulaşmadığını belirterek, "Burada şunu taahhüt ediyorum ki eğer Philadelphi Koridoru'ndan savaş hedeflerine ulaşılmadan çekilinirse, savaşmaya devam etmezsek, bakanlık görevimden istifa edeceğim." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, yaptığı basın açıklamasında, ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde liderliğini yaptığını Yahudi Gücü Partisini hükümetten çekeceğini duyurmuştu.

Ben-Gvir, rehinelerin serbest bırakılması için "Gazze'ye ulaştırılan insani yardımın tamamen durdurulması gerektiğini" öne sürmüştü. Ayrıca diğer bir koalisyon ortağı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasından sonra Gazze'ye saldırıların durması durumunda hükümetten çekileceğini duyurmuştu.

Netanyahu\'nun partisinden ateşkes onaylanırsa hükümetten çekilme tehdidinde bulunan Ben-Gvir\'e yanıt
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Netanyahu'nun partisinden ateşkes onaylanırsa hükümetten çekilme tehdidinde bulunan Ben-Gvir'e yanıt - Son Dakika

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