Netanyahu'nun Yolsuzluk Davası Ameliyat Nedeniyle Ertelendi

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(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hakkındaki "yolsuzluk" davasında ifade vermesi prostat ameliyatı olacağı gerekçesiyle ertelendi. Başbakanlık Ofisi, "prostatının iyi huylu büyümesinden kaynaklanan" bir idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konulmasının ardından Netanyahu'nun bugün ameliyat olacağını birkaç gün hastanede kalacağını duyurdu.

Netanyahu'nun Ofisinden dün yapılan açıklamada, hafta başında kendisine idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konulmasının ardından bugün ameliyat olacağı belirtildi. 75 yaşındaki Netanyahu'nun 25 Aralık Çarşamba günü Hadassah Hastanesi'nde muayene edildiği ve kendisine "prostatının iyi huylu büyümesinden kaynaklanan" bir enfeksiyon teşhisi konulduğu belirtilen açıklamada, birkaç gün boyunca antibiyotiklerle başarılı şekilde tedavi edildiği ifade edildi.

Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad'a göre, Netanyahu, ameliyattan sonra birkaç gün hastanede kalacak. Bu yüzden Avukat Hadad, bugün Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nden devam eden Netanyahu'nun adının karıştığı yolsuzluk davasında bu hafta alınması planlanan ifadesinin iptal edilmesini talep etti. Başsavcılık bu talebi bugün onayladı. Mahkeme, duruşmaların, "Önümüzdeki hafta, 6 Ocak Pazartesi günü yeniden başlamasının beklendiğini" ekledi.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Netanyahu "istirahat durumdayken," geçici başbakan olarak görev yapacak. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise siyasi güvenlik kabinesinin başkanı olarak görev alacak.