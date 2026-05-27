Netanyahu\'nun Yolsuzluk Davası Duruşması İptal edildi

İSRAİL mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugün görülmesi planlanan yolsuzluk davası duruşmasının iptaline ilişkin talebi kabul etti.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad'ın bugünkü yolsuzluk davası duruşmasının iptali için mahkemeye başvuruda bulunduğunu duyurdu. Netanyahu'nun dün gece geç saatlere kadar güvenlik toplantısı gerçekleştirdiği ve sabah saatlerinde de bir toplantısının bulunduğu gerekçesiyle yapılan talep üzerine mahkemenin ilk olarak kısmi erteleme kararı aldığı bildirildi. Hadad'ın, Netanyahu'nun günlük programına ilişkin ek bilgilendirme sunmasının ardından mahkemenin bugünkü duruşmanın tamamen iptalini kabul ettiği aktarıldı.