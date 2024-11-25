Netanyahu\'nun Yolsuzluk Davasında İfade Erteleme Talebi

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İSRAİL Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında tekrar ifadesinin alınmasının ertelenmesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2019 yılında hakkında açılan yolsuzluk davası kapsamında ifadesinin alınmasına bir kez daha erteleme istedi. Netanyahu'nun avukatları, 2 Aralık olarak belirlenen ifade tarihine kadar savunma hazırlıklarını yetiştiremeyecekleri gerekçesiyle erteleme talebinde bulundu.