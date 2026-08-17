Netanyahu'dan Erdoğan'lı Seçim Afişi - Son Dakika
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Netanyahu'dan Erdoğan'lı Seçim Afişi

Netanyahu\'dan Erdoğan\'lı Seçim Afişi
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İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Ekim seçimleri öncesinde Erdoğan, Hamaney ve diğer isimlerin fotoğraflarını içeren afişle kampanya yürütüyor. Rakipleri ise bu reklamı alay konusu yaparak 'Katargate' ile yanıt verdi.

27 Ekim'de yapılacak genel seçimlere hazırlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini ve fotoğrafını içeren bir afişi seçim kampanyasında kullandı.Netanyahu'nun partisi Likud, İsrail parlamentosu Knesset seçimleri için aday listesini belirlemek üzere 17 Ağustos Pazartesi günü parti üyeleri arasında bir ön seçim yapıyor. Likud'un Tel Aviv'de asıldığı düşünülen seçim reklam panosunda Erdoğan'ın yanı sıra İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve Hizbullah lideri Naim Kasım'ın fotoğrafları yer alıyor.İbranice, "Netanyahu'nun kaybetmesini istiyorlar; onların kazanmalarına izin vermeyin" ifadeleri bulunuyor.İsrail Başbakanı 16 Ağustos Pazar günü aynı fotoğrafın yer aldığı bir videoyu da X hesabından "Onların kazanmalarına izin vermeyin" mesajıyla paylaştı.Videoda Erdoğan'ın "Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Netanyahu şunu bil. Gidicisin, gidici" sözleri yer alıyor.Ardından lafa Mamdani giriyor ve "Netanyahu bir savaş suçlusu" diyor.Netanyahu, kendisi hakkındaki olumsuz sözleri bir siyasi kazanca çevirmeye çalışırken, çok sayıda İsrailli siyasetçi ve siyasi parti reklamla alay eden mesajlar paylaştı.Jerusalem Post'un haberine göre, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un liderliğini yaptığı Yashar Partisi reklama, "IDF'nin (İsrail ordusu) çökmesini istiyorlar, Netanyahu'nun kazanmasına izin vermeyin" ifadeleriyle yanıt verdi.Başka bir paylaşımda İsrailli milletvekili Naama Lazimi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani ile Netanyahu'nun eski stratejik danışmanı Yonatan Urich, eski güvenlik sözcüsü Eli Feldstein ve eski siyasi danışmanı Srulik Einhorn'un fotoğraflarına yer verdi.Fotoğrafların etrafında Likud partisinin imzasıyla ironik bir mesaj yer aldı: "Netanyahu'nun kazanmasını istiyorlar. Onların kaybetmesine izin vermeyin."

Bu kişilerin tamamının "Katargate" olayıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor."Katargate", Netanyahu'nun yardımcıları hakkında yürütülen bir soruşturmaya dayanıyor. Soruşturmada, sözkonusu kişilerin Hamas ile yürütülen rehine müzakerelerini yönetirken, Katar'dan ödeme aldıkları iddia ediliyor.Milletvekili Lazimi paylaşımına eklediği notta, "Netanyahu, bunu Katargate versiyonuna uyarladım" diye yazdı. "Fatura 27 Ekim'de sunulacak" dedi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Netanyahu'dan Erdoğan'lı Seçim Afişi - Son Dakika

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