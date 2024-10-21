Netanyahu, Trump ile Görüştü

Dünya

İSRAİL Başkanlık Ofisi, İsrail Başbakanı Netayahu'nun eski ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü duyurdu.

İsrail Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu, eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Açıklamada, Netanyahu'nun Trump'a, İsrail olarak ABD yönetiminin gündeme getirdiği konuları dikkate aldığını fakat kararını ulusal çıkarlarına göre vereceğini ilettiği aktarıldı.