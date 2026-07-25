Netanyahu, Trump ile Washington'da Buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu, Trump ile Washington'da Buluşacak

Netanyahu, Trump ile Washington\'da Buluşacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, 28 Temmuz'da Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidecek.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 28 Temmuz Salı günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere Washington'a gideceği duyuruldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından ziyarete ilişkin yapılan bilgilendirmede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere pazartesi günü ABD'nin başkenti Washington'a doğru yola çıkacağı aktarıldı. Netanyahu'nun 28 Temmuz Salı günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği ifade edildi.

Netanyahu'nun Washington programı kapsamında ayrıca, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenecek cenaze törenine de iştirak edeceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Donald Trump, Washington, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu, Trump ile Washington'da Buluşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş’a anket şoku Mansur Yavaş'a anket şoku
Özgür Özel’in ’Yeni Parti’si ilk değil İsimde Özal detayı Özgür Özel'in 'Yeni Parti'si ilk değil! İsimde Özal detayı
WhatsApp’tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat Büyük tehlike kapıda WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti Mütevazi evini satmıyor Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
Trafik sigortalarında yeni dönem 1 Eylül itibarıyla başlıyor Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor

11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:24
İmamoğlu’ndan Yeni Parti’yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
11:13
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
10:24
Altın satışında yeni dönem Kuyumcular kazan kaldıracak
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
10:05
ABD’de yangına giden ekipler dehşete düştü Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 12:20:03. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu, Trump ile Washington'da Buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.