Netanyahu, Trump\'ın Gazze Planını Reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için sunduğu 15 maddelik planı reddederek "Hamas gerçek anlamda silahsızlandırılana kadar herhangi bir askeri çekilmenin gerçekleşmeyeceğini" söyledi.ABD öncülüğündeki Barış Kurulu geçen ay, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların "tamamen silahsızlandırılması" konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.Ancak Hamas, ağır silahlarını teslim etmenin, İsrail'in "her türlü saldırganlığa" son vermesine ve güçlerini Gazze'den çekmesine bağlı olduğunu söyledi.İsrail, geçen Ekim ayında bölgede ilk ateşkesi kabul etmesinden bu yana Gazze'ye yönelik saldırılar gerçekleştirmeyi sürdürdü.Netanyahu, 9 Ağustos Pazar günü yapılan kabine toplantısında, "İsrail 15 maddelik belgeyi reddediyor" dedi.İsrail başbakanı, "İsrail ordusu, Hamas gerçek anlamda silahsızlandırılana kadar herhangi bir çekilme gerçekleştirmeyecek ve güçlerimize ve vatandaşlarımıza yönelik tehditleri engellemeye devam edecektir" diye ekledi.Trump geçen ay, Hamas'ın Gazze için bir silahsızlanma planını kabul ettiğini açıklamasının ardından bunun "kalıcı barış ve güvenliğe doğru atılmış muazzam bir adım" olduğunu duyurmuştu.Ancak Netanyahu, İsrail'in güçlerini Gazze'den çekmesinden önce Hamas'ın silahsızlanması gerektiğini ve bunun "hayali bir silahsızlanma" olamayacağını söyledi.İsrail başbakanı, şu anda ABD'li yetkililerle sürecin nasıl ilerletileceği konusunda görüşmeler yaptığını belirtti: "Onların fikirleri var; bunların bir kısmı bizim için kabul edilebilir, bir kısmı değil ve bu konularda duruşumuzu nasıl koruyacağımızı biliyoruz."Gazze planıyla ilgili yürütülen diploması, İsrail'in iç siyasetinden de etkileniyor. Zira İsrail seçimlerine yalnızca birkaç ay kalmışken Netanyahu'nun "taviz verir" görüntüsünden uzak durmaya çalışması bekleniyor.Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in taslağı "kabul edilemez" olarak nitelendirmesi de dahil olmak üzere aşırı sağcı müttefikleri Netanyahu'ya yeni bir kabine oylaması yapılması ve Gazze planının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.Bu gelişme, geçen yıl eylül ayında açıklanan Trump'ın Gazze barış planı için bir başka engel anlamına geliyor.Plan, anlaşmanın uygulanmasını denetlemek üzere Barış Kurulu'nun oluşturulmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını, İsrail askerlerinin çekilmesini ve Gazze'nin yeniden inşasını içeriyordu.Gazze'de durum nasıl?Bazı kişiler BBC'ye umut ışığı gördüklerini söylese de açıklama şu ana kadar Gazze'de büyük bir heyecan yaratmadı. Yıllardır başarısız olan ateşkesler ve çöken anlaşmaların ardından birçok Filistinli, yeni bir siyasi anlaşmaya derin bir şüpheyle yaklaşıyor.İsrail, Trump'ın anlaşmayı açıklamasından yalnızca birkaç saat sonra Gazze'ye saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.İki milyondan fazla Filistinli Gazze'de son derece ağır koşullar altında yaşıyor; hastalıklarla mücadele ediyor, gıdaya, temiz suya ve yeterli barınma imkanına erişemiyor.İsrail toprak bariyerleri inşa etmeyi sürdürürken, aileleri daha fazla yerinden ediyor ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan geçici kontrol bölgesini Gazze'nin iç kesimlerine doğru genişletiyor.Bu nedenle insanlar giderek küçülen bir alanda yaşamak zorunda kalıyor.Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu en az bin 168 Filistinli öldürüldü.Aynı dönemde Gazze'de düzenlenen Filistin saldırılarında dört İsrail askeri öldürüldü.BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify'ın geçen Kasım ayında incelediği uydu görüntüleri, İsrail'in ateşkesten bu yana kontrolü altında tuttuğu Gazze bölgelerinde bin 500'den fazla binayı yıktığını gösterdi.Bazı bölgelere ait görüntüler bulunmadığı için gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 60 milyon ton enkaz oluştu.