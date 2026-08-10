Netanyahu, Trump\'ın Gazze Planını Reddetti

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı 15 maddelik planı reddettiğini ve Hamas tamamen silahsızlanmadan İsrail ordusunun bölgeden çekilmeyeceğini açıkladı. Hamas ise planı tamamen uygulama taahhüdünü sürdürdüğünü bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı 15 maddelik planı için dün düzenlenen kabine toplantısında, "İsrail 15 maddelik belgeyi reddediyor" dedi. İsrail ordusunun "Hamas gerçekten silahsızlanana kadar" Gazze'den çekilmeyeceğini belirten Netanyahu, konuyu ABD yönetimiyle görüştüklerini söyledi.

Netanyahu, "Onların bazı fikirleri var. Bunların bazıları bizim için kabul edilebilir, bazıları değil. Bu konularda nasıl kararlı duracağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.

Hamas ise Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, planı tamamen uygulama taahhüdünü sürdürdüğünü duyurdu.

TRUMP'IN 15 MADDELİK GAZZE PLANI NE ÖNGÖRÜYOR?

Trump, 30 Temmuz'da Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasını öngören anlaşmayı, "kalıcı barış ve güvenliğe doğru büyük bir adım" olarak açıklamıştı. Plan, Şubat 2026'da kurulan ABD öncülüğündeki Barış Kurulu tarafından hazırlanmıştı. Yaklaşık 40 ülkenin yer aldığı kurulda, İsrail ve bazı Arap ülkeleri bulunurken Filistinli temsilciler yer almıyor.

Planın ilk aşaması Hamas'ın ağır silahlarının, askeri üretim tesislerinin, silah depolarının ve tünel ağının ortadan kaldırılmasına odaklanıyor. Sürecin ilerleyen aşamalarında Gazze'nin günlük yönetiminin, Barış Kurulu'nun gözetiminde görev yapacak teknokratlardan oluşan Filistinli bir komiteye devredilmesi öngörülüyor.

Netanyahu ise İsrail'in yalnızca ağır silahların değil, hafif silahlar dahil tüm silahların ortadan kaldırılmasını istediğini belirtti. Netanyahu ayrıca, "Ben başbakan olduğum sürece bir Filistin devleti kurulmayacak" dedi.

ATEŞKES SONRASI GAZZE VE BATI ŞERİA'DA GERİLİM SÜRÜYOR

İsrail ile Hamas arasında geçen yıl ekim ayında ateşkes ilan edilmesine rağmen Gazze'de saldırılar devam etti. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, ateşkesin başladığı ekim ortasından bu yana en az 1.258 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 139 kişi yaralandı. Enkaz altından 800'den fazla kişinin cenazesi çıkarıldı.

Aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve yerleşimcilerin faaliyetleri de sürdü. Filistin haber ajansına göre, İsrail güçleri Nablus ve Beytüllahim çevresindeki yerleşimlere baskın düzenlerken, İsrailli yerleşimciler Ramallah, El-Bireh ve Beytüllahim çevresinde Filistinlilere ait mülklere ve tarım alanlarına zarar verdi.

İsrailli bakanlar ve milletvekilleri ayrıca Cenin'in güneybatısındaki Arrabeh yakınlarında Emek Dotan adı verilen yeni bir İsrail yerleşiminin kurulması için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de en az 73 bin 386 kişi hayatını kaybetti, 174 bin 250 kişi yaralandı. Ateşkes sonrası devam eden can kayıpları ve Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri, Trump'ın 15 maddelik planının uygulanmasına ilişkin belirsizliği artırırken Netanyahu'nun son açıklaması sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin yeni soru işaretleri yarattı.