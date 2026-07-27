Netanyahu, UCM'nin Kararına Rağmen Trump ile Görüşmeye Gitti - Son Dakika
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Netanyahu, UCM'nin Kararına Rağmen Trump ile Görüşmeye Gitti

Netanyahu, UCM\'nin Kararına Rağmen Trump ile Görüşmeye Gitti
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Netanyahu, UCM'nin tutuklama kararına rağmen Trump ile Washington'da buluşmak için yola çıktı.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararı bulunmasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a hareket etti.

İsrail medyasının aktardığına göre, hakkında UCM'nin çıkardığı tutuklama kararı bulunan Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere Washington'a hareket etti.

İsrail Devleti'nin sosyal medya platformundaki Arapça hesabından yapılan açıklamada, ziyaretin Trump'ın daveti üzerine gerçekleştirildiği belirtilerek, iki liderin Beyaz Saray'da iki ülkeyi ilgilendiren konular ile bölgesel gelişmeleri ele almasının beklendiği ifade edildi.

UCM, Kasım 2024'te Netanyahu ile dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında, Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlendiği gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmıştı. Karar, halen yürürlükte bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Washington, Politika, Dünya, Son Dakika

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