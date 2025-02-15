Netanyahu ve Rubio Batı Kudüs\'te Bir Araya Geliyor

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İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 16 Şubat'ta bir araya geleceği bildirildi.

İsrail Basın Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio görüşmesinin Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde yapılacağı belirtildi. Görüşme sonrası Netanyahu ile Rubio'nun ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.