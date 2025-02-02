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Netanyahu, Washington'a gidiyor

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile Gazze ve İran konularını görüşmek üzere ABD'ye gitti.

02.02.2025 11:41
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(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bugün Washington'a gidiyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li üst düzey yetkililer ile görüşmek üzere ABD'ye doğru yola çıktı.

Netanyahu, uçağa binmeden önce İsrail medyasına verdiği röportajda, ABD Başkanı Trump ve üst düzey yetkililerle yapacağı görüşmelerde, "Gazze ateşkes anlaşmasının aşamaları, İbrahim Anlaşmaları, Hamas'ın akıbeti, İran'a yapılması planlanan misilleme saldırıların" konuşulacağını belirtti. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden de açıklama yapan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Donald Trump ile çok önemli bir toplantı için Washington'a gidiyorum. Başkan Trump'ın göreve başlamasından bu yana ilk kez yabancı bir liderle görüşecek olması çok şey anlatıyor. Bunun İsrail-Amerikan ittifakının gücüne dair bir tanıklık olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda kişisel dostluğumuzun gücüne de tanıklık ediyor. Bu dostluk ve iş birliği, İsrail ve Ortadoğu için önemli sonuçlar doğurdu. Bunlar arasında, Başkan Trump'ın liderliğini yaptığı ve İsrail ile Arap komşuları arasında dört tarihi barış antlaşması imzalanmasını sağlayan tarihi İbrahim Anlaşmaları da yer alıyor. Bu toplantıda İsrail'in ve bölgemizin karşı karşıya olduğu önemli konuları, kritik meseleleri ele alacağız: Hamas'a karşı zafer, tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve tüm bileşenleriyle İsrail'in, Ortadoğu'nun ve tüm dünyanın barışını tehdit eden İran terör ekseniyle başa çıkmak. Savaşta aldığımız kararlar Orta Doğu'nun yüzünü çoktan değiştirdi. Kararlarımız ve askerlerimizin cesareti haritayı yeniden çizdi. Ancak Başkan Trump ile yakın bir şekilde çalışarak onu daha da ileriye ve daha iyiye doğru yeniden çizebileceğimize inanıyorum. Gücümüzle güvenliği güçlendirebileceğimize, barış çemberini genişletebileceğimize ve olağanüstü bir barış dönemine ulaşabileceğimize inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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