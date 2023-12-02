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Netanyahu'yu küplere bindirecek haber: Hamas İsrail'i mükemmel bir şekilde oyuna getirdi - Son Dakika

Netanyahu'yu küplere bindirecek haber: Hamas İsrail'i mükemmel bir şekilde oyuna getirdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, İsrail basınında çarpıcı bir haber yer aldı. Başbakan Netanyahu'yu küplere bindirecek olan yazıda, Hamas'ın İsrail'i 7 Ekim'de mükemmel bir şekilde oyuna getirdiği belirtildi.

02.12.2023 - 08:09,  Güncelleme: 08:30
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Gazze'de katliam yapıp 15 binden fazla insanı öldüren İsrail ordusu, Hamas'la çatışmaya devam ediyor. İsrail basınında ise Başbakan Netanyahu'yu rahatsız edecek bir haber yer aldı. Yazıda Hamas'ın 7 Ekim öncesinde İsrail'i mükemmel bir şekilde oyuna getirdiği bilgisi yer aldı.

GİZLİ YÖNTEMLERLE MESAJLAŞMIŞLAR

The Jerusalem Post gazetesinin ismini açıklamadığı bir emniyet yetkilisine dayandırdığı haberde, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf ile Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın, İsrail istihbaratının kendilerini takip ettiğini bildiği ve kendi aralarında mesaj aktarımı için gizli yöntemler kullandığı belirtildi.

Netanyahu'yu küplere bindirecek haber: Hamas İsrail'i mükemmel bir şekilde oyuna getirdi

DİNLEME CİHAZLARINI FARK EDİP SÖKMÜŞLER

İsrail ordusundan ekiplerin 2018'de "Hamas'ın kalesi olan" mekanlara dinleme cihazları yerleştirdiği aktarılan haberde, İsrail'in, dinleme yaptığını zannettiği sırada Hamas'ın bunları çoktan ortaya çıkarıp söktüğü kaydedildi.

Netanyahu'yu küplere bindirecek haber: Hamas İsrail'i mükemmel bir şekilde oyuna getirdi

"MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE OYUNA GETİRDİLER"

Haberde, Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN), iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın bunun farkına varmadığı aksi takdirde (7 Ekim'de) sınırı korumasız bırakmalarının mümkün olmadığı dile getirildi. Hamas'ın, 7 Ekim'de Gazze sınırı yakınlarındaki yerleşim birimlerinden içeri girmek için hassas bir hazırlık yaparak, "İsrail'i mükemmel bir şekilde" oyuna getirdiği ifade edildi.

Netanyahu'yu küplere bindirecek haber: Hamas İsrail'i mükemmel bir şekilde oyuna getirdi

7 EKİM'DE KAPSAMLI BİR OPERASYON YAPMIŞLARDI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlemişti. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

Netanyahu'yu küplere bindirecek haber: Hamas İsrail'i mükemmel bir şekilde oyuna getirdi

15 BİNDEN FAZLA CAN GİTTİ

İsrail ve Hamas arasında yapılan geçici ateşkesin sona ermesinin ardından İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılara yeniden başladı. İsrail ordusu, bir günde 200'den fazla yere saldırı düzenlerken, saldırılarda şu ana kadar 178 kişi hayatını kaybetti, 589 kişi yaralandı. 7 Ekim'den bu yana ise Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

Netanyahu'yu küplere bindirecek haber: Hamas İsrail'i mükemmel bir şekilde oyuna getirdi

Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Netanyahu'yu küplere bindirecek haber: Hamas İsrail'i mükemmel bir şekilde oyuna getirdi - Son Dakika
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