 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
New Jersey'de İmam Hasan Şerif'in katilini bulmak için 25 bin dolar ödül - Son Dakika
Üye Girişi

New Jersey'de İmam Hasan Şerif'in katilini bulmak için 25 bin dolar ödül

New Jersey eyaletinde, dün vurularak öldürülen İmam Hasan Şerif'in katilinin bulunması için 25 bin dolar ödül konuldu. Başsavcı Matthew Platkin saldırının önyargıyla motive edilmiş bir eylem ya da bir terör eylemi olmadığını belirtti. İmam Hasan Şerif'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

New Jersey\'de İmam Hasan Şerif\'in katilini bulmak için 25 bin dolar ödül
04.01.2024 - 15:01,
Abone Ol

ABD'nin New Jersey eyaletinde, dün vurularak öldürülen İmam Hasan Şerif'in katilinin bulunması için 25 bin dolar ödül kondu. Başsavcı Matthew Platkin saldırıyla iligli "Şu ana kadar toplanan deliller, saldırının önyargıyla motive edilmiş bir eylem ya da bir terör eylemi olduğunu göstermiyor" dedi.

New Jersey eyaletini Newark kentinde dün erken saatlerde Masjid Muhammad-Newark Cami'nin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden İmam Hasan Şerif'in katilinin bulunması için 25 bin dolar para ödülü konuldu. New Jersey Başsavcısı Matthew Platkin, düzenlenen basın toplantısında "Şu ana kadar toplanan deliller, saldırının önyargıyla motive edilmiş bir eylem ya da bir terör eylemi olduğunu göstermiyor. Küresel olarak ve eyaletimiz genelinde yaşayan pek çok topluma, özellikle de Müslüman toplumuna yönelik önyargıların artmasıyla, New Jersey'de cinayet haberinin ardından şu anda korku ve endişe hisseden pek çok kişi olduğunu biliyorum. Adaletin yerini bulması için birçok ortağımız ve polisimiz ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Basın toplantısında konuşan Şerif Armando Fontoura, silahlı saldırıyla ilgili bilgi paylaşan herkese 25 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

"NEW JERSEY'DEKİ MÜSLÜMAN KOMŞULARIMIZ ÇOK ŞEY YAŞADI"

İmam Hasan Şerif'in saldırı sonrasında hayatını kaybettiği açıklaması sonrasında New Jersey Senatörü Cory Booker ise başsağlığı mesajında, "İmam Hasan Şerif'in vurularak öldürülmesi beni çok üzdü. Newark ve bölge polisi soruşturma yürütürken güncellemeleri yakından takip ediyorum ve adaletin hızla yerini bulacağını umuyorum. Kalbim Mescid-i Muhammed'in üyeleriyle ve Müslüman cemaatiyle birlikte" ifadelerine yer verdi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams ise "New York'un her yerinde bir inanç liderine yönelik saldırı hissedilmeye devam ediyor. Bu saldırının nedeni hala şüpheli olsa da, bir şey net: New Jersey'deki Müslüman komşularımız çok şey yaşadı ve bu gece onlara katılarak İmam Hasan Şerif için dua edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Başsavcı, Terör, Suç, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya New Jersey'de İmam Hasan Şerif'in katilini bulmak için 25 bin dolar ödül - Son Dakika


14:48
İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı
14:46
Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38
Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57
Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54
Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:16
Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt

Son Dakika
14:48 İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57 Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54 Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:16 Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
12:04 Hangi partinin kaç üyesi var? Güncel rakamlar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 15:25:33. #1.11#
SON DAKİKA: New Jersey'de İmam Hasan Şerif'in katilini bulmak için 25 bin dolar ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement