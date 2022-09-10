New York'ta çocuk felci virüsü sebebiyle 'olağanüstü hal' ilan edildi

ABD'nin New York eyaleti valisi, New York kentinin bazı ilçelerindeki atık sularda 'çocuk felci virüsü' tespit edilmesinden sonra dün olağanüstü hal ilan etti.

Eyalet Valisi Kathy Hochul adına dün yayınlanan yürütme emrinde, New York kentindeki bazı ilçelerin atık sularında çeşitli tarihlerde çocuk felcine neden olan virüse rastlandığı ve hastalığın yayılarak salgına dönüşmesini önlemek için olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi. Olağanüstü hal 9 Ekim'e kadar devam edeceği ve bu süre içinde yerel sağlık yetkililerinin, soruşturma yapacağı, temaslıları belirleyeceği, aşı yönetimi ve sosyal yardım yapacağı ifade edildi.