New York\'ta silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'nin New York kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i polis 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Saldırganın daha sonra intihar ettiği bildirildi.

New York'un Manhattan bölgesindeki bir gökdelende düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında 1 polisin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. New York Polis Departmanı (NYPD), uzun namlulu tüfekli ateş açan saldırganın 27 yaşındaki Shane Tamura olduğunu ve saldırının ardından intihar ettiğini duyurdu. Hayatını kaybeden polis memurunun ise 36 yaşındaki Didarul Islam olduğu açıklandı.

NYPD Komiseri Jessica Tisch ve New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın ortak düzenlediği basın toplantısında, Tamura'nın belgelenmiş bir akıl sağlığı geçmişi olduğu ancak saldırının kesin nedeni ve Tamura'nın bu binayı neden hedef aldığı henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı duyuruldu.