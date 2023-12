New York Times, Microsoft ve OpenAI hakkında 'özgür basın ve toplum için tehlike' oluşturduğu gerekçesi ile dava açtı

New York Times, Microsoft ve OpenAI'yi "telif hakkı ihlali" suçlamasıyla mahkemeye verdi. Gazete, yapay zeka platformlarının bağımsız gazeteciliği tehdit ettiğini ve "özgür basın ve toplum için tehlike" oluşturduğunu öne sürdü. Bu, büyük bir Amerikan medya kuruluşundan gelen ilk telif hakkı itirazıdır.

Times, federal mahkemeden, şirketleri "The Times'ın eşsiz değerli eserlerinin yasa dışı kopyalanması ve kullanımı" nedeniyle "milyarlarca dolarlık yasal ve gerçek zarara" karşı sorumlu tutmasını ve telif hakkı ihlaline uğrayan chatbot modellerini ve eğitim verilerini imha etmelerini talep ediyor. "Defendants seek to free-ride on The Times's massive investment in its journalism," diyerek, Microsoft ve OpenAI'yi "The Times'ın içeriğini ödeme yapmadan kullanarak, Times'ın yerine geçen ve onun izleyicilerini çalan ürünler oluşturmakla" suçluyor.

Microsoft'un OpenAI'ye 13 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt ettiği ve bu teknolojiyi arama motoru Bing'de kullandığı belirtiliyor. Davada, ChatGPT tabanlı Browse With Bing'in, Times'ın ürün inceleme sitesi Wirecutter'dan "neredeyse kelimesi kelimesine çoğaltılmış" sonuçları içerdiği ve içeriği atıf yapmadığı, gazetenin satışlardan komisyon elde etmek için kullandığı yönlendirme bağlantılarını kaldırdığı ve bu da gelir kaybına neden olduğu bir örnek veriliyor. Times, OpenAI ve Microsoft'a nisan ayında telif hakkı sorununu "anlayışlı bir çözüm" aramak için başvurduklarını ancak başarılı olamadıklarını belirtiyor.

AP ve Politico ile anlaşmalar yapan diğer medya kuruluşlarıyla karşılaştırıldığında OpenAI ile anlaşma sağlanamamış. Gazete, şikayetiyle aynı hukuk firması olan Susman Godfrey tarafından temsil ediliyor. Microsoft ve OpenAI henüz şikayete yanıt vermedi.