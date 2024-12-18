Nicolas Sarkozy'nin 'Telekulak' Davasındaki Ev Hapsi Yargıtay Tarafından Onandı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Nicolas Sarkozy'nin 'Telekulak' Davasındaki Ev Hapsi Yargıtay Tarafından Onandı

Nicolas Sarkozy\'nin \'Telekulak\' Davasındaki Ev Hapsi Yargıtay Tarafından Onandı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk nedeniyle yargılandığı 'telekulak' davasında aldığı 1 yıl ev hapsi cezasının Yargıtay tarafından onandığını duyurdu. 3 yıl seçilme hakkından faydalanamayacak.

18.12.2024 17:57  Güncelleme: 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİ Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı 'telekulak' davasında aldığı 1 yıl ev hapsi, Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay, Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı ve Mayıs 2023'te 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı telekulak davasında yapılan itiraza ilişkin kararını açıkladı. Sarkozy'nin, alt mahkemenin kararına ilişkin itirazını reddeden Yargıtay'ın kararına göre, Sarkozy, 1 yıl hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle geçirecek ve 3 yıl seçilme hakkından faydalanamayacak.

Kaynak: DHA

Nicolas Sarkozy, Politika, Yargıtay, Ev hapsi, Fransa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nicolas Sarkozy'nin 'Telekulak' Davasındaki Ev Hapsi Yargıtay Tarafından Onandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
07:24 MasterChef’e Beyza’nın ’’yalnızlığı’’ damga vurdu MasterChef'e Beyza'nın ''yalnızlığı'' damga vurdu
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:05:13. #1.11#
SON DAKİKA: Nicolas Sarkozy'nin 'Telekulak' Davasındaki Ev Hapsi Yargıtay Tarafından Onandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.