ESKİ Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı 'telekulak' davasında aldığı 1 yıl ev hapsi, Yargıtay tarafından onandı.
Yargıtay, Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı ve Mayıs 2023'te 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı telekulak davasında yapılan itiraza ilişkin kararını açıkladı. Sarkozy'nin, alt mahkemenin kararına ilişkin itirazını reddeden Yargıtay'ın kararına göre, Sarkozy, 1 yıl hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle geçirecek ve 3 yıl seçilme hakkından faydalanamayacak.
Son Dakika › Dünya › Nicolas Sarkozy'nin 'Telekulak' Davasındaki Ev Hapsi Yargıtay Tarafından Onandı - Son Dakika
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