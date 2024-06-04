Nigel Farage, Reform UK Partisi liderliğine geri döndü ve genel seçimlerde aday olacak - Son Dakika
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Nigel Farage, Reform UK Partisi liderliğine geri döndü ve genel seçimlerde aday olacak

Brexit'in mimarlarından olan İngiliz siyasetçi Nigel Farage, Reform UK Partisi'nin liderliğine geri döndüğünü ve genel seçimlerde aday olacağını açıkladı. Farage'ın adaylığının Muhafazakar Parti'ye darbe vurabileceği belirtiliyor. İngiltere'de 4 Temmuz'da düzenlenecek genel seçimlerde İşçi Partisi'nin kazanması ve Muhafazakar Parti'nin ağır bir yenilgi alması bekleniyor.

04.06.2024 15:25
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Brexit’in mimarlarından olan İngiliz siyasetçi Nigel Farage, hafta başında yaptığı açıklamada Reform UK Partisi’nin liderliğine geri döndüğünü ve genel seçimlerde aday olacağını söyledi.

İngiltere’de 4 Temmuz’da düzenlenecek genel seçimlerde kamuoyu yoklamalarına göre İşçi Partisi’nin kazanması ve Muhafazakar Parti’nin ağır bir yenilgi alması bekleniyor.

Farage’ın adaylığını açıklaması Muhafazakar Parti’ye bir başka darbe daha vurabilir.

BBC’nin politika muhabiri Ione Wells, Farage’ın seçimlerde aktif rol alarak Muhafazakar Parti’yi daha da zayıflatmayı ve partiyi bu şekilde fethetmeyi düşünebileceğini aktardı.

Farage, daha önce ABD’de Donald Trump’ın kampanyasına destek olmak için İngiltere’deki seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.

Ancak pişman olmamak için aday olmaya karar verdiğini belirtti.

Farage her ne kadar daha önce yedi defa aday olup hiç seçilmese de İngiltere’de sağ politikaların önemli isimlerinden.

Farage’ın liderlik ettiği Reform UK Partisi, göçmen karşıtı politikaları destekliyor.

Bir basın toplantısı düzenleyen İngiliz siyasetçi, “Fikrimi değiştirdim. Bu her zaman zayıflık değil bazen de gücün sembolüdür” dedi.

Farage’ın adaylığını açıklamasının partisinin oyları açısından olumlu sonuçlar yaratması bekleniyor.

Muhafazakar Parti’nin lideri Rishi Sunak, Reform UK Partisi tarafından ikna edilen seçmenleri geri çekmek için emeklilerin maaşlarındaki vergileri düşürmek ve askerliğin geri getirilmesi gibi çeşitli vaatlerde bulunuyor.

Sunak, Farage’ın yarışa girmesinden çekinip çekinmediği sorusunda Reform UK'e atılan her oyun İşçi Partisi’ne gideceğini söyleyerek yanıt verdi.

BBC’nin politika muhabiri Ione Wells, sağ oyları böleceği için bazı İşçi Partisi milletvekillerinin Farage’ın seçimlere girmesinden memnun olduğunu aktardı.

Farage’ın aday olduğu Clacton, AB’den ayrılmayı güçlü bir şekilde savunan bölgelerden biriydi. 2019 yılında Farage’ın o zamanki ismiyle Brexit Partisisağcı oyları bölmemek için buradan aday çıkarmamıştı.

Pazartesi günkü konuşmasında Farage, İşçi Partisi’nin seçimleri kazanacağını düşündüğünü, niyetinin muhalefeti şekillendirmek olduğunu söyledi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Nigel Farage, Reform UK Partisi liderliğine geri döndü ve genel seçimlerde aday olacak - Son Dakika

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