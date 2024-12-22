Nijer\'de Terör Saldırısı: 4 Asker Hayatını Kaybetti

Dünya

NİJER'deki terör saldırısında 4 asker hayatını kaybetti.

Nijer'in Tillaberi bölgesinin Kossey Gossou mevkisinde konuşlu askeri birliğin, terörist gruplar tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yetkililer, saldırı sonrası düzenlenen operasyonda 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bu saldırının Tillaberi bölgesinde aralık ayında düzenlenen dördüncü saldırı olduğunu kaydetti.