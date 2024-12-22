NİJER'deki terör saldırısında 4 asker hayatını kaybetti.
Nijer'in Tillaberi bölgesinin Kossey Gossou mevkisinde konuşlu askeri birliğin, terörist gruplar tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.
Yetkililer, saldırı sonrası düzenlenen operasyonda 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bu saldırının Tillaberi bölgesinde aralık ayında düzenlenen dördüncü saldırı olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Dünya › Nijer'de Terör Saldırısı: 4 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?