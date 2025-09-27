Nijerya'da altın madeninde facia! En az 100 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Dünya

Nijerya'da altın madeninde facia! En az 100 kişi hayatını kaybetti

Nijerya\'da altın madeninde facia! En az 100 kişi hayatını kaybetti
27.09.2025 16:05
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 100 kişi hayatını kaybetti. 15 kişinin ise kurtarıldığı açıklandı.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki bir altın madeninde meydana gelen göçük sonrası en az 100 kişi yaşamını yitirdi. 15 kişinin ise kurtarıldığı açıklandı.

Afrika'nın batısında yer alan Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletindeki altın madeninde göçük meydana geldi.

EN AZ 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Maru bölgesindeki Kadauri maden sahasında yaşanan göçükte en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay sırasında çok sayıda madencinin yer altında çalıştığı aktarıldı.

Yetkililer, şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 15 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Dünya

SON DAKİKA: Nijerya'da altın madeninde facia! En az 100 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
