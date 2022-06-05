Nijerya'da kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti

05.06.2022 18:49

Nijerya'nın güneybatısında yer alan Ondo eyaletindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybetti. Saldırının ardından açıklamada bulunan ülkenin Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıyı kınayarak "Ne olursa olsun bu ülke asla kötülere ve hainlere boyun eğmeyecek" dedi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kimlikleri belirlenmeye çalışılan silahlı kişiler, Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesine, ibadet sırasında saldırı düzenledi.

"50 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI"

Adını vermek istemeyen bir doktor, basına yaptığı açıklamada, Ondo eyaletinin Owo bölgesindeki bir kiliseye düzenlenen saldırının ardından en az 50 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti. Doktor, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını da aktardı.

DEVLET BAŞKANI SALDIRIYI KINADI

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıyı kınayarak "Ne olursa olsun bu ülke asla kötülere ve hainlere boyun eğmeyecek ve karanlık asla aydınlığa galip gelemeyecek." ifadesini kullandı.

"ŞEYTANİ BİR SALDIRI"

Ondo Eyaleti Valisi Rotimi Akeredolu, olayı masum insanlara yönelik "aşağılık ve şeytani bir saldırı" olarak nitelendirdi. Akeredolu, olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nijerya'da kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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