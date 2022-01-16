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Nijerya'da katliam! Silahlı saldırganlar köyü bastı: 50 ölü - Son Dakika

Nijerya'da katliam! Silahlı saldırganlar köyü bastı: 50 ölü

16.01.2022 20:20
Nijerya'da katliam! Silahlı saldırganlar köyü bastı: 50 ölü

Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Dankade köyüne silahlı kişiler tarafından yapılan baskında en az 50 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Nijerya'da silahlı çetelerin baskınları devam ediyor. Ülkenin kuzeybatısında yer alan Kebbi eyaletindeki Dankade köyüne silahlı çeteler tarafından dün baskın düzenlendi.

ÇOK SAYIDA KÖYLÜYÜ KAÇIRDILAR

Köy sakinlerinden Abdullahi Karman Unashi basına verdiği demeçte, bölgedeki güvenlik güçlerinin geçtiğimiz cuma günü yaşanan çatışmanın ardından geri çekilmesi ile silahlı çetenin dün erken saatlerde motosikletlerle köye baskın yaptıklarını aktardı. Saldırganların köydeki dükkanları ve tahıl ambarlarını yaktığını ifade eden Unashi, köydeki büyükbaş hayvanları da çaldıklarını açıkladı. Karman, saldırganların 2 asker, 1 polis ve 50 köylüyü öldürdüğünü belirterek, Dankade'nin cemaat lideri ile çoğu kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda köylüyü kaçırdıklarını aktardı.

Kaçırılan cemaat liderinin oğlu Didzi Umar Bunu ise basına verdiği demeçte, saldırganların bugün erken saatlerde köye geri dönerek daha fazla evi ateşe verdiğini aktardı. Bunu, "Ne aradılar ne de fidye talebinde bulundular. Dankade köyü cesetlerle dolu" dedi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 200 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kebbi eyaletinin komşusu Zamfara eyaletinde de geçtiğimiz hafta silahlı çeteler 200 kişiyi öldürmüştü.

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Nijerya, Cuma, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Nijerya'da katliam! Silahlı saldırganlar köyü bastı: 50 ölü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Nijerya'da katliam! Silahlı saldırganlar köyü bastı: 50 ölü - Son Dakika
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