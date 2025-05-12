Nijerya'da Silahlı Saldırı: 23 Ölü - Son Dakika
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Dünya

Nijerya'da Silahlı Saldırı: 23 Ölü

Nijerya\'da Silahlı Saldırı: 23 Ölü

Benue eyaletinde Fulani çobanlarının saldırısında 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

12.05.2025 10:09
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NİJERYA'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın Kwande Bölge Yetkilisi Dr. Ray Anumve yaptığı açıklamada, hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi çobanlarının Kwande bölgesindeki köylere saldırılar düzenlediğini belirtti. Anumve, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 23 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti. Silahlı kişilerin, Nisan'da Benue eyaletinde düzenlediği saldırılarda 100'e yakın kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, Nijerya, 3-sayfa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nijerya'da Silahlı Saldırı: 23 Ölü - Son Dakika

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