NİJERYA'nın Benue eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, eyaletin Igatu bölgesinde pazardan dönenlerin bindikleri ahşap teknenin Benue Nehri'nde battığını açıkladı. Anene, arama kurtarma çalışmalarında 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 11 kişinin de kurtarıldığını belirtti.
Son Dakika › Dünya › Nijerya'da Tekne Kazası: 20 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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