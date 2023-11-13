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Ülke ikinci felaketle sarsıldı! Nehirde alabora olan teknede çok sayıda kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ülke ikinci felaketle sarsıldı! Nehirde alabora olan teknede çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Ülke ikinci felaketle sarsıldı! Nehirde alabora olan teknede çok sayıda kişi hayatını kaybetti
13.11.2023 19:07

Nijerya'da Benue Nehri'nde yolcu taşıyan tekne alabora oldu. Aralarında 20 çocuğun da bulunduğu 32 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu kayboldu. Geçtiğimiz günlerde de Benue Nehri'nde alabora olan teknede 18 kişi hayatını kaybetmiş, 70 yolcu nehrin sularında kayıplara karışmıştı.

Nijerya'nın Taraba eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti.

32 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Daily Trust gazetesinin haberine göre, hafta sonu Taraba eyaletine bağlı Karim Lamido bölgesinde yaklaşık 50 yolcuyu taşıyan tekne, Benue Nehri'nde alabora oldu. Olayda, aralarında 20 çocuğun bulunduğu 32 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.

TEKNE KAZALARININ NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Taraba Eyaleti Medya ve Dijital İletişim Kıdemli Danışmanı Emmanuel Bello, yaptığı açıklamada, Taraba Valisi Karim Lamido'da meydana gelen benzer bir olaydan günler sonra yaşanan bu olayı bir "trajedi" olarak nitelendirdi. Bello, eyalette meydana gelen tekne kazalarının nedenlerini ortaya çıkarmak için çeşitli soruşturmalar yürütüldüğünü ifade etti.

AYNI NEHİRDE İKİNCİ FELAKET

Nijerya'nın Mayorenero bölgesindeki balık pazarından Taraba eyaletine dönen 100'den fazla yolcuyu taşıyan tekne, 28 Ekim Cumartesi Benue Nehri'nde alabora olmuştu. Kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında 18 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknedeki 70 kişinin hala kayıp olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Nijerya, Kaza, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülke ikinci felaketle sarsıldı! Nehirde alabora olan teknede çok sayıda kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülke ikinci felaketle sarsıldı! Nehirde alabora olan teknede çok sayıda kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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