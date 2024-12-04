Nijerya\'da Yolsuzluk Operasyonu: 753 Mülke El Konuldu

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NİJERYA'da yapılan yolsuzluk operasyonunda 753 mülke el konulduğu açıklandı.

Nijerya'da Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), ülkedeki yolsuzluk operasyonları kapsamında başkent Abuja'da 753 mülke el koyduğunu duyurdu. EFCC'den yapılan yazılı açıklamada, başkentte 753 mülkten oluşan büyük bir sitenin ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, el konulan arazi ve lüks evlerin tam olarak kime ait olduğu bilgisi paylaşılmazken, bunların eski bir üst düzey hükümet yetkilisine ait olduğu kaydedildi.