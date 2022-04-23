Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü - Son Dakika
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Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü

23.04.2022 20:22
Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü

Nijerya'nın Rivers eyaletinde dün gece yasa dışı bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Rivers Eyaleti Petrol Kaynakları Sorumlu Komiseri Goodluck Opiah, yaptığı açıklamada, dün gece Rivers eyaletinde bulunan yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama yaşandığını belirtti.

100 KİŞİ CAN VERDİ

Opiah, patlamanın ardından çıkan yangında en az 100 kişinin yanarak can verdiğini ifade etti. Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.

EKİM 2021'DE DE 25 KİŞİ HAYATINI YİTİRMİŞTİ

Hükümet, ülkede petrol hırsızlığı ve vandalizm nedeniyle günlük 200 bin varil ham petrolün kaybedildiğini açıklamıştı. Nijerya'nın Rivers eyaletinde Ekim 2021'de de yine yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama olmuş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.
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Patlama, Nijerya, Petrol, Ekim, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü - Son Dakika
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