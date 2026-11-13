Nijerya'da sınav kutlaması kabusa döndü, 4 öğrenci yaşamını yitirdi - Son Dakika
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BBC

Nijerya'da sınav kutlaması kabusa döndü, 4 öğrenci yaşamını yitirdi

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Nijerya\'da sınav kutlaması kabusa döndü, 4 öğrenci yaşamını yitirdi
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Nsukka'daki Nijerya Üniversitesi'nin son sınıf öğrencileri, sınavların bitişini bir ev partisiyle kutladı. Polise göre partide alkollü içki tüketen iki kadın ve iki erkek öğrenci fenalaşarak öldü. Ölüm nedeni araştırılırken üniversite bu tür kutlamaları yasakladı.

BBC'nin haberine göre Nijerya'nın güneydoğusundaki Nsukka kentinde final sınavlarının bitişini kutlamak için düzenlenen partiye katılan dört üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni henüz kesinleşmedi. Polis sözcüsü Daniel Ndukwe, iki erkek ve iki kadın öğrencinin partide alkollü içki içtikten sonra fenalaştığının bildirildiğini söyledi.

Nijerya Nsukka Üniversitesi Rektörü Prof. Simon Ortuanya, çarşamba günü saat 22.00'de yardım çağrısı aldıklarını ve kampüs dışındaki Hilltop bölgesinde bir evde düzenlenen partiye güvenlik görevlileri gönderdiklerini açıkladı. Ortuanya, "Ön inceleme ve ara rapor alkol ya da uyuşturucu kullanımına işaret ediyor, ancak bu konularda kesin bir sonuca varmış değiliz" dedi ve ölümleri "trajik ve acı verici" diye nitelendirdi.

Üniversite üç günlük yas ilan etti; bu süre boyunca akademik ve sosyal etkinlikler askıya alındı. Rektör, son sınıf öğrencilerinin okulu bitirmeyi kutlamak için düzenlediği, dans edilen, fotoğraf çekilen ve arkadaşların birbirinin gömleğine imza attığı "sign-out" kutlamalarını da yasakladı.

Polis soruşturma başlattı. Olay yerinde alkollü içkilere el konuldu, cesetler otopsi için morga kaldırıldı.

Facia, Nijerya'da sahte ve katkılı alkollü içkilere yönelik geniş çaplı operasyonların sürdüğü bir döneme denk geldi. Eylül ayında ülkenin güneybatısındaki Ondo eyaletinde yerel yapım içki ve bitkisel karışımlar tüketen onlarca kişi zehirlenmiş, Araromi-Obu bölgesinde 11'den fazla kişi ölmüştü. İncelemelerde bazı içkilerin körlüğe ve ölüme yol açabilen metanolle zehirli hale geldiği ortaya çıkmıştı.

Ülkenin gıda ve ilaç denetim kurumu Nafdac, 48'i doğrulanmış ölüm olmak üzere 150'den fazla vaka bildirmiş, 5 kişinin görme yetisini kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
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