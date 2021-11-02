Nikaragua'da hükümete ait hesaplar dahil 1464 Facebook ve Instagram hesabını kaldırdı

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, dün yaptığı basın açıklamasında Nikaragua'daki 1464 hesabı "Sahte" oldukları gerekçesiyle kaldırdığını duyurdu. Meta açıklamasında hesapların aldatıcı kampanyalar yaptığını ifade etti.

Meta dün yaptığı basın açıklamasında "Ekiplerimiz ister yabancı ister yerli olsun, dünyanın dört bir yanındaki aldatıcı kampanyaları bulmaya ve kaldırmaya odaklanmaya devam ediyor. Ekim ayında, Nikaragua'da o ülkedeki yerel kitleleri hedefleyen bir ağı kaldırdık" ifadeleri yer aldı. Buna göre Facebook'tan 937 hesap ve Instagram'dan 363 hesap olmak üzere şirketin sahip olduğu sosyal medya platformlarından 1464 hesap kaldırıldı.

HESAPLARIN BAZILARI HÜKÜMETE AİT

Meta'nın açıklamasında hesapların kaldırılmasıyla ilgili "Nikaragua'da 937 Facebook hesabı, 140 Sayfa, 24 Grup ve 363 Instagram hesabından oluşan bir ağı kaldırdık. Bu operasyon, ülkedeki yerel kitleleri hedef aldı ve Nikaragua hükümeti ile Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) partisiyle bağlantılıydı" denildi. Meta hesapları kaldırırken sahte hesapların yer aldığı stratejik bir amaç için kamuoyundaki tartışmaları manipüle etmeye yönelik koordineli çabalar tespit ettiklerini ifade etti.