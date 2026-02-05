Protestolarda tutuklanan Nobel ödüllü Narges Mohammadi açlık grevine başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Protestolarda tutuklanan Nobel ödüllü Narges Mohammadi açlık grevine başladı

Protestolarda tutuklanan Nobel ödüllü Narges Mohammadi açlık grevine başladı
05.02.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da ekonomik koşullar nedeniyle başlayan protestolar sırasında tutuklanan ve 55 gündür tutuklu olan Nobel Barış Ödülü sahibi İranlı aktivist Narges Mohammadi açlık grevine başladı. Mohammadi'nin daha önce kalp krizi geçirdiği, yüksek tansiyon, göğüs ağrıları, omurga disk problemleri ve çeşitli kronik hastalıkları bulunduğu hatırlatılırken sağlık durumunun alarm verdiği aktarıldı. Öte yandan Mohammadi'nin açlık grevi kararı küresel çapta yankı uyandırdı.

Nobel Barış Ödülü sahibi İranlı aktivist Narges Mohammadi, cezaevi koşullarını ve "hukuka aykırı tutukluluğunu" protesto etmek amacıyla açlık grevine başladı. Mohammadi'nin üç gündür açlık grevinde olduğu bilgisi, ailesi adına faaliyet yürüten Narges Vakfı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, Mohammadi'nin 12 Aralık'ta İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde güvenlik güçleri tarafından şiddet kullanılarak gözaltına alındığı, bu tarihten bu yana 55 gündür tutuklu bulunduğu belirtildi. Açıklamada, tutukluluğun hukuksuz olduğu vurgulandı.

SAĞLIK DURUMU ALARM VERİYOR

Dış basında yer alan haber ve yorumlarda, Mohammadi'nin sağlık durumunun açlık greviyle birlikte hayati risk taşıdığı özellikle vurgulanıyor. Vakıf açıklamasında, Mohammadi'nin daha önce kalp krizi geçirdiği, yüksek tansiyon, göğüs ağrıları, omurga disk problemleri ve çeşitli kronik hastalıkları bulunduğu hatırlatıldı. Bu koşullar altında cezaevinde tutulmasının, insan hakları hukukuna açık bir aykırılık oluşturduğu ifade edildi.

Protestolarda tutuklanan Nobel ödüllü Narges Mohammadi açlık grevine başladı

Uluslararası insan hakları örgütleri ve yabancı medya kuruluşları, İran yönetimine Mohammadi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunurken, açlık grevinin geri dönülmez sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

ULUSLARARASI TEPKİ BÜYÜYOR

Mohammadi'nin açlık grevi kararı, Nobel Barış Ödülü sahibi bir ismin cezaevinde protestoya başvurması nedeniyle küresel çapta yankı uyandırdı. Dış basında, İran'daki siyasi tutukluların durumu ve cezaevi koşulları yeniden gündeme taşınırken, Mohammadi'nin durumu "İran'daki insan hakları krizinin sembolü" olarak yorumlanıyor.

İnsan Hakları, Kalp Krizi, Tansiyon, Hukuk, Yaşam, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Protestolarda tutuklanan Nobel ödüllü Narges Mohammadi açlık grevine başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:23
İspanya Kral Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
İspanya Kral Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş penaltı
10:08
“Hangi partiye asla oy vermezsiniz“ anketi: Birinci sırada DEM Parti var
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
09:57
N’Golo Kante’nin yıllar önceki ’’Beşiktaş’’ videosu yeniden gündemde
N'Golo Kante'nin yıllar önceki ''Beşiktaş'' videosu yeniden gündemde
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
09:07
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Gülben Ergen’e sert tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:19:43. #7.11#
SON DAKİKA: Protestolarda tutuklanan Nobel ödüllü Narges Mohammadi açlık grevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.