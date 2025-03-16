Nobel Ekonomi Ödüllü psikolog Kahneman \'yardımlı intihar\' ile yaşamına son verdi

Nobel Ekonomi Ödülü sahibi psikolog Daniel Kahneman'ın, bir süre önce dünya çapında tartışma yaratan bir yöntem ile hayatına son verdiği ortaya çıktı. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde köşe yazarı Jason Zweig'in kaleme aldığı makaleye göre Kahneman, İsviçre'deki bir klinikte 'yardımlı intihar' yöntemiyle yaşama veda etti.

YAKINLARINA MEKTUPLA HABER VERDİ

Kahneman'ın bu kararını yalnızca ailesi ve birkaç yakın dostuyla paylaştığı aktarıldı. Makaleye göre, Kahneman, yakınlarına gönderdiği e-postanın bir kısmında şu sözlere yer verdi: "Bu, yakınlarıma gönderdiğim bir veda mektubu. İsviçre'ye gidiyorum ve 27 Mart'ta hayatım sona erecek. Gençliğimden beri hayatın son yıllarındaki sıkıntılar ve zorlukların gereksiz olduğuna inandım ve şimdi bu inancımı hayata geçiriyorum."

Daniel Kahneman

ARAŞTIRMALARIYLA TUTARLI

Makalede, Kahneman'ın 'durumu daha da kötüleşmeden, sağlığı nispeten iyiyken hayatını kendi talebiyle sonlandırmaya karar verdiği' ve bu kararının kamuya açık bir mesele haline getirilmesini istemediği belirtildi. Arkadaşları, bu kararın Kahneman'ın araştırmalarıyla tutarlı olduğunu belirtti.

ZİHİNSEL VE FİZİKSEL SAĞLIĞI İYİ DURUMDAYDI

"Hızlı ve Yavaş Düşünme" kitabının yazarı İsrail asıllı Amerikalı psikolog Kahneman, 27 Mart 2024'te 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Kahneman'ın zihinsel ve fiziksel sağlığı yaşıtlarına kıyasla iyi durumdaydı. Kahneman, "bilişsel psikoloji ve davranışsal ekonomi alanındaki öncü çalışmaları" sayesinde 2002'de Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştı.