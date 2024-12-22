Noel Pazarına Saldırı: 5 Ölü, Zanlı Tutuklandı

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ALMANYA'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen tutuklandı.

Magdeburg Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Magdeburg Bölge Mahkemesi'nin zanlı hakkında beş cinayet, cinayete teşebbüs ve tehlikeli yaralama suçundan tutuklama kararı verdiği kaydedildi.