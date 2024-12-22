ALMANYA'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen tutuklandı.
Magdeburg Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Magdeburg Bölge Mahkemesi'nin zanlı hakkında beş cinayet, cinayete teşebbüs ve tehlikeli yaralama suçundan tutuklama kararı verdiği kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Noel Pazarına Saldırı: 5 Ölü, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?