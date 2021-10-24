Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin

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Bilim dünyası, insanlık için alternatif çözümler üretmeye devam ediyor. ABD'deki Maryland Üniversitesi'nden bilim insanlarının ürettiği tahta bıçağın ise çelikten bile 3 kat daha keskin olduğu ve mutfakların yeni gözdesi olacağı ifade edildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre malzeme bilimcisi ve makalenin başyazarı Teng Li'ye göre bu tahta bıçak orta derecede pişmiş bir bifteği "kolayca" kesebilir ve yeniden kullanılabilir.

DAHA RAHAT KESİM YAPILIYOR

Ekip tahta ve çelik bıçakları bir elektrik kablosunu keserek kıyasladı. Tahta bıçağın kabloyu keserken üç kat az kuvvet gerektirdiği tespit edildi.

"BİLEDİĞİNİZ TAKDİRDE UZUN SÜRE KULLANILIR"

"Mutfağımızda kesme tahtası, yemek çubukları veya oklava gibi çok uzun süredir kullandığımız birçok ahşap aletimiz var" diyen Li, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu bıçaklar da bilediğiniz ve aynı şekilde düzenli bakım yaptığınız takdirde birçok kez kullanılabilir.

ENERJİ TASARRUFU DA SAĞLAYACAK

Araştırmacılara göre şu anda yaygın olarak kullanılan çelik ve seramik bıçakların üretimi 10 kat daha yüksek sıcaklık ve basınç gerektiriyor. Bu da tahta bıçaklar sayesinde enerji tasarrufu yapılabileceği anlamına geliyor.

Ekip bu tür ahşap bıçakların gelecekte tek kullanımlık plastik çatal ve bıçakların yerini tutabileceğini düşünüyor. İcat böylelikle doğadaki plastik atıkların azaltılmasında rol oynayabilir.