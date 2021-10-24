Üye Girişi
Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin - Son Dakika

Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin

24.10.2021 18:03

ABD'li bilim insanları, normal çatal ve bıçakları tarihe karıştıracak bir icat ortaya koydu. Bilim insanlarının yeni ürettiği tahta bıçağın, çelikten bile 3 kat keskin olduğu açıklandı.

Bilim dünyası, insanlık için alternatif çözümler üretmeye devam ediyor. ABD'deki Maryland Üniversitesi'nden bilim insanlarının ürettiği tahta bıçağın ise çelikten bile 3 kat daha keskin olduğu ve mutfakların yeni gözdesi olacağı ifade edildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre malzeme bilimcisi ve makalenin başyazarı Teng Li'ye göre bu tahta bıçak orta derecede pişmiş bir bifteği "kolayca" kesebilir ve yeniden kullanılabilir.

DAHA RAHAT KESİM YAPILIYOR

Ekip tahta ve çelik bıçakları bir elektrik kablosunu keserek kıyasladı. Tahta bıçağın kabloyu keserken üç kat az kuvvet gerektirdiği tespit edildi.

"BİLEDİĞİNİZ TAKDİRDE UZUN SÜRE KULLANILIR"

"Mutfağımızda kesme tahtası, yemek çubukları veya oklava gibi çok uzun süredir kullandığımız birçok ahşap aletimiz var" diyen Li, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu bıçaklar da bilediğiniz ve aynı şekilde düzenli bakım yaptığınız takdirde birçok kez kullanılabilir.

ENERJİ TASARRUFU DA SAĞLAYACAK

Araştırmacılara göre şu anda yaygın olarak kullanılan çelik ve seramik bıçakların üretimi 10 kat daha yüksek sıcaklık ve basınç gerektiriyor. Bu da tahta bıçaklar sayesinde enerji tasarrufu yapılabileceği anlamına geliyor.

Ekip bu tür ahşap bıçakların gelecekte tek kullanımlık plastik çatal ve bıçakların yerini tutabileceğini düşünüyor. İcat böylelikle doğadaki plastik atıkların azaltılmasında rol oynayabilir.

Normal çatal bıçağı unutun! Çelikten bile 3 kat keskin, mutfakların yeni gözdesi tahta bıçak
Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin

Tam Gemi Şok Denemeleri, Maryland Üniversitesi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Barcelona paramparça! Real Madrid, El Clasico'da şov yaptı 19:20 Barcelona paramparça! Real Madrid, El Clasico'da şov yaptı Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: İkisi de tahliye edilmeli 18:53 Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: İkisi de tahliye edilmeli Ordu'daki konfeti skandalında gözaltı altına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada 18:18 Ordu'daki konfeti skandalında gözaltı altına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada
Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi 18:08 Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak 17:57 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı 17:36 Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı
Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi 16:06 Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi 14:33 "Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
19:03 Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı
18:52 Karamollaoğlu'ndan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: İkisi de tahliye edilmeli
18:21 Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı
18:09 Süper Lig'de Emre Belözoğlu rüzgarı! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışına devam etti
18:08 Kur artışı otomobil fiyatlarını da etkiledi! İşte güncel fiyat listesi
18:03 Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin
17:58 Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:56 Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak
17:47 Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı
17:35 Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı
Son Dakika: Türkiye'de 24 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 24 bin 792 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 24 bin 792 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı         
19:04
Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı         
18:22
Trafik kazasında yaşamlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi Trafik kazasında yaşamlarını kaybeden 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi         
18:11
Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti         
17:58
Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı Akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti! Kurşun yağdırılan 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı         
17:47
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar         
16:24
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 19:35:39. #1.11#
SON DAKİKA: Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement