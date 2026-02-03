Norveç monarşinin devamını seçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Norveç monarşinin devamını seçti

Norveç monarşinin devamını seçti
03.02.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde Epstein dosyalarıyla gündeme gelen Norveç kraliyet ailesi mecliste yapılan oylama ile rahat bir nefes aldı. Parlamentoda cumhuriyet rejimine geçilip geçilmeyeceğine ilişkin yapılan oylamada, monarşinin devamı yönünde karar çıktı. 169 sandalyeli Norveç Parlamentosu'nda yapılan oylamada, 141 milletvekili monarşinin sürdürülmesini, 28 milletvekili ise cumhuriyet rejimine geçilmesini destekledi.

Son dönemde Epstein dosyalarında isimlerin geçmesiyle tarihinin en zorlu günlerini yaşayan Norveç monarşisi, halkın ve siyasetin sınavından güçlenerek çıktı. Norveç Parlamentosu'nda (Stortinget) ülkenin yönetim biçimini kökten değiştirecek olan "Cumhuriyet" önergesi, Epstein gölgesindeki tartışmaların aksine büyük bir farkla reddedildi.

Oylama, ülkede son dönemde monarşi tartışmalarının yeniden alevlendiği bir dönemde gerçekleşti. Cumhuriyet yanlıları, kraliyet ailesinin sembolik rolünün günümüz demokratik değerleriyle örtüşmediğini savunurken, monarşi yanlıları ise kraliyet kurumunun Norveç'in istikrarı ve ulusal kimliği açısından önemli olduğunu dile getirdi.

EPSTEİN DOSYALARI TARTIŞMAYI GÖLGELEDİ

Oylama süreci, kamuoyunda yankı uyandıran Jeffrey Epstein dosyaları ile ilgili iddiaların yeniden gündeme gelmesiyle dikkat çekti. Uluslararası basına yansıyan bazı belgelerde, Norveç kraliyet ailesinin isminin Epstein dosyalarında geçen istismar iddiaları bağlamında anıldığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddialar, ülkede monarşinin şeffaflığı ve hesap verebilirliği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Yayımlanan yeni dosyalarda, veliaht prenses Mette-Marit'in Jeffrey Epstein ile yıllar boyunca yazıştığı ortaya çıktı. 2011-2014 yılları arasında gerçekleşen bu iletişimler, uzmanların "zayıf değerlendirme" olarak nitelendirdiği görüşmeye yol açtı. Mette-Marit, bu ilişki için "hatamı kabul ediyorum ve bu temas benim için utanç verici oldu" diye açıklama yaptı.

Norveç monarşinin devamını seçti

Norveçli yetkililer ve kraliyet cephesi ise bu iddialara ilişkin resmi bir suçlama bulunmadığını vurgulayarak, spekülatif yorumlara karşı temkinli olunması çağrısında bulundu.

OĞLU DA TECAVÜZLE SUÇLANIYOR

Veliaht prensesin 29 yaşındaki oğlu da tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya.Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Høiby, 38 farklı suçlamayla yargılanıyor. Viyana'daki mahkemede süren davada Høiby, dört kadına tecavüz, saldırı ve uyuşturucu suçları dahil ağır suçlamalarla karşı karşıya ve hüküm giymesi halinde uzun bir hapis cezası alabilir.

MONARŞİ TARTIŞMASI SÜRECEK

Meclis oylamasında monarşinin korunması yönünde net bir çoğunluk sağlanmış olsa da, uzmanlar ve siyasetçiler, özellikle genç kuşaklar arasında cumhuriyet fikrine desteğin arttığına dikkat çekiyor. Bu nedenle Norveç'te monarşi–cumhuriyet tartışmasının önümüzdeki yıllarda da gündemde kalması bekleniyor.

Milletvekili, Politika, Norveç, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Norveç monarşinin devamını seçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • safetyk45 safetyk45:
    norveç palamutları sizi epstein tohumları erling haaland, la norveç prensesinin benzer yönleri var gol yollarında başarılılar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:53
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
20:52
Trump ve Petro, Beyaz Saray’da biraraya geldi
Trump ve Petro, Beyaz Saray'da biraraya geldi
20:41
Galatasaray ile anılan Messi’nin yeni adresi duyuruldu
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 21:59:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Norveç monarşinin devamını seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.