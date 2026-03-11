Norveç Veliaht Prensesi organ nakli bekliyor! Durumu çok kötü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Norveç Veliaht Prensesi organ nakli bekliyor! Durumu çok kötü

Norveç Veliaht Prensesi organ nakli bekliyor! Durumu çok kötü
11.03.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in kronik akciğer hastalığının ilerlemesi nedeniyle sağlık durumunun ağırlaştığını açıklandı. Saray, prenses için akciğer nakli değerlendirme sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in sağlık durumunun kötüleştiği açıklandı. Norveç Kraliyet Sarayı, prensesin uzun süredir mücadele ettiği kronik akciğer hastalığı nedeniyle akciğer nakli için değerlendirme sürecine alındığını duyurdu.

Sarayın iletişim birimi, Veliaht Prenses’in pulmoner fibrozis hastalığıyla mücadele ettiğini hatırlatarak son dönemde sağlık durumunda belirgin bir kötüleşme yaşandığını bildirdi. Açıklamada, prensesin sağlık durumunun yakından takip edildiği ve olası akciğer nakli için hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

Yetkililer, Veliaht Prenses’in dinlenmeye ve tedaviye daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirterek resmi programının sağlık durumuna göre düzenlendiğini vurguladı.

Norveç Veliaht Prensesi organ nakli bekliyor! Durumu çok kötü

2018’DE TEŞHİS KONMUŞTU

52 yaşındaki Veliaht Prenses Mette-Marit’e 2018 yılında akciğer dokusunda yara oluşumuna yol açan ve zamanla ilerleyebilen kronik bir hastalık olan pulmoner fibrozis teşhisi konulmuştu. Hastalık, akciğerlerin yeterli şekilde çalışmasını zorlaştırarak nefes almayı giderek güçleştirebiliyor.

People'ın aktardığı bilgilere göre; Prenses, son aylarda sağlık sorunları nedeniyle kamuoyu önünde daha az görünmeye başladı. Veliaht Prenses’in son resmi görevi, 28 Ocak’ta eşi Veliaht Prens Haakon ile birlikte Fredrikstad Kütüphanesi’nin 100. yıl dönümü etkinliğine katılması olmuştu.

Norveç Veliaht Prensesi organ nakli bekliyor! Durumu çok kötü

AKCİĞER REHABİLİTASYONU GÖRMÜŞTÜ

Mette-Marit, Ekim 2025’te akciğer rehabilitasyonu görmek için izin almıştı. Prenses, kısa süre önce yaptığı açıklamada günlük hayatını sürdürebilmek için eskisine göre daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu da dile getirmişti.

Kraliyet Sarayı 19 Aralık’ta yaptığı açıklamada da doktorların olası bir akciğer nakli ameliyatı için değerlendirme sürecini başlattığını kamuoyuna duyurmuştu.

Norveç Veliaht Prensesi organ nakli bekliyor! Durumu çok kötü

AİLESİ VE EPSTEIN DOSYASIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Veliaht Prenses son dönemde yalnızca sağlık sorunlarıyla değil, ailesi ve bazı tartışmalar nedeniyle de gündeme geldi. Önceki ilişkisinden olan oğlu Marius Borg Høiby hakkında açılan davada 38 farklı suçlama bulunuyor. Oslo’da görülen davanın mart ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Jeffrey Epstein dosyalarında Mette-Marit’in adının geçmesi de uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı. Prenses, Epstein ile geçmişte kurduğu ilişki nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirterek kamuoyundan özür dilemişti.

Kraliyet Sarayı, Norveç, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Norveç Veliaht Prensesi organ nakli bekliyor! Durumu çok kötü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:47:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Norveç Veliaht Prensesi organ nakli bekliyor! Durumu çok kötü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.