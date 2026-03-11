Norveç Veliaht Prensesi organ nakli bekliyor! Durumu çok kötü

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in sağlık durumunun kötüleştiği açıklandı. Norveç Kraliyet Sarayı, prensesin uzun süredir mücadele ettiği kronik akciğer hastalığı nedeniyle akciğer nakli için değerlendirme sürecine alındığını duyurdu.

Sarayın iletişim birimi, Veliaht Prenses’in pulmoner fibrozis hastalığıyla mücadele ettiğini hatırlatarak son dönemde sağlık durumunda belirgin bir kötüleşme yaşandığını bildirdi. Açıklamada, prensesin sağlık durumunun yakından takip edildiği ve olası akciğer nakli için hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

Yetkililer, Veliaht Prenses’in dinlenmeye ve tedaviye daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirterek resmi programının sağlık durumuna göre düzenlendiğini vurguladı.

2018’DE TEŞHİS KONMUŞTU

52 yaşındaki Veliaht Prenses Mette-Marit’e 2018 yılında akciğer dokusunda yara oluşumuna yol açan ve zamanla ilerleyebilen kronik bir hastalık olan pulmoner fibrozis teşhisi konulmuştu. Hastalık, akciğerlerin yeterli şekilde çalışmasını zorlaştırarak nefes almayı giderek güçleştirebiliyor.

People'ın aktardığı bilgilere göre; Prenses, son aylarda sağlık sorunları nedeniyle kamuoyu önünde daha az görünmeye başladı. Veliaht Prenses’in son resmi görevi, 28 Ocak’ta eşi Veliaht Prens Haakon ile birlikte Fredrikstad Kütüphanesi’nin 100. yıl dönümü etkinliğine katılması olmuştu.

AKCİĞER REHABİLİTASYONU GÖRMÜŞTÜ

Mette-Marit, Ekim 2025’te akciğer rehabilitasyonu görmek için izin almıştı. Prenses, kısa süre önce yaptığı açıklamada günlük hayatını sürdürebilmek için eskisine göre daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu da dile getirmişti.

Kraliyet Sarayı 19 Aralık’ta yaptığı açıklamada da doktorların olası bir akciğer nakli ameliyatı için değerlendirme sürecini başlattığını kamuoyuna duyurmuştu.

AİLESİ VE EPSTEIN DOSYASIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Veliaht Prenses son dönemde yalnızca sağlık sorunlarıyla değil, ailesi ve bazı tartışmalar nedeniyle de gündeme geldi. Önceki ilişkisinden olan oğlu Marius Borg Høiby hakkında açılan davada 38 farklı suçlama bulunuyor. Oslo’da görülen davanın mart ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Jeffrey Epstein dosyalarında Mette-Marit’in adının geçmesi de uluslararası basında geniş yankı uyandırmıştı. Prenses, Epstein ile geçmişte kurduğu ilişki nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirterek kamuoyundan özür dilemişti.