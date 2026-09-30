NRW Başbakanı Wüst, DEİK üyelerine vize kolaylıklarının genişletileceğini açıkladı - Son Dakika
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NRW Başbakanı Wüst, DEİK üyelerine vize kolaylıklarının genişletileceğini açıkladı

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NRW Başbakanı Wüst, DEİK üyelerine vize kolaylıklarının genişletileceğini açıkladı
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Almanya, Ağustos 2025'ten bu yana yaklaşık 400 şirketin yararlandığı özel vize prosedürünün kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. NRW Başbakanı Wüst, DEİK üyesi ve Almanya ile düzenli ticari ilişkileri olan Türk iş insanlarına vize kolaylıklarının genişletileceğini açıkladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya, Türkiye'den iş insanlarının vize süreçlerini kolaylaştıracak özel uygulamanın kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle özellikle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi ve Almanya ile düzenli ticari ilişkileri bulunan Türk iş insanlarının seyahatlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Almanya ile bağlantıları olan Türk iş insanlarının yaşadığı uzun vize süreçlerine yönelik önemli bir adım atıldı. Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) Başbakanı Hendrik Wüst ile Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Serap Güler, İstanbul'da düzenlenen ekonomi konferansında, Türk iş insanlarının Almanya'ya girişinde uygulanan vize kolaylıklarının genişletileceğini açıkladı.

ÖZEL VİZE PROSEDÜRÜ GENİŞLETİLECEK

Almanya, Ağustos 2025'ten bu yana güvenilirliği belirli kriterlerle kabul edilen Türk şirketleri için özel bir vize prosedürü uyguluyor. Bu uygulamadan şu ana kadar yaklaşık 400 şirket yararlanıyor. Yeni düzenlemeyle kapsamın genişletilmesi planlanıyor. Özellikle DEİK üyesi ve Almanya ile ekonomik bağlantısı bulunan şirketlerin de bu sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.

Hendrik Wüst, uygulamanın NRW ekonomisi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, uzun ve zahmetli vize süreçlerinin yıllardır şirketler arasındaki iş birliğini yavaşlattığını ifade etti. Wüst, daha fazla Türk şirketinin Almanya'daki ticari faaliyetlerini daha güvenilir şekilde planlayabilmesinin yeni yatırımlar ve daha güçlü ekonomik ortaklıklar için zemin oluşturacağını söyledi.

Türk şirketlerinin Almanya'daki ekonomik varlığında Kuzey Ren-Vestfalya öne çıkıyor. Eyalette yaklaşık 1.300 Türk şirketi bulunuyor. Bu sayı, Almanya'daki eyaletler arasında en yüksek rakam olarak belirtiliyor.

Kaynak: ANKA
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