NRW, tek Lübnan vatandaşını sınır dışı etmek için 189 koltuklu Boeing 737 kiraladı - Son Dakika
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NRW, tek Lübnan vatandaşını sınır dışı etmek için 189 koltuklu Boeing 737 kiraladı

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NRW, tek Lübnan vatandaşını sınır dışı etmek için 189 koltuklu Boeing 737 kiraladı
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NRW eyaletinde bir Lübnan vatandaşının sınır dışı edilmesi için 189 yolcu kapasiteli Boeing 737 kiralandı. Düsseldorf-Sofya uçuşunda yalnızca bu kişi, mürettebat, polisler ve bir doktor yer aldı; Bakanlık uçuş maliyetinin henüz açıklanmadığını bildirdi.

Haber: İlhan Baba

(DÜSSELDORF) – Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde, bir Lübnan vatandaşının sınır dışı edilmesi için 189 yolcu kapasiteli Boeing 737 tipi uçak kiralandı. Düsseldorf'tan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gerçekleştirilen özel uçuşta, sınır dışı edilen kişi dışında yalnızca mürettebat, polis memurları ve bir doktor bulundu. Uçuşun devlete maliyeti ise henüz açıklanmadı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Polonyalı charter şirketi Enter Air'e ait uçak,  Düsseldorf Havalimanı'ndan havalandı. Yaklaşık iki saat süren uçuşun ardından Sofya'ya iniş yaptı.

Sınır dışı edilen Lübnan vatandaşının herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığı belirtilirken, Avrupa Birliği'ne Bulgaristan üzerinden giriş yapan ve daha sonra Almanya'ya gelen kişinin, Dublin düzenlemeleri kapsamında Bulgaristan'a geri gönderilmesine karar verildiği ve şahsın Bulgaristan'dan Lübnan'a gönderilip gönderilmeyeceğine ise Bulgaristan makamlarının karar vereceği açıklandı.

NRW eyalet yönetiminin 2025 yılında Avrupa içindeki geri gönderme işlemleri için toplam 11 kez uçak kiraladığı bildirildi. Bu uçuşlarda taşınan kişi sayısının hiçbir zaman 20'yi aşmadığı, bazı uçuşlarda ise yalnızca altı, dört veya iki kişinin bulunduğu kaydedildi. Bir kişinin özel charter uçuşuyla sınır dışı edilmesinin ise ilk kez yaşandığı ifade edildi.

Eyaletin Mültecilerden Sorumlu Bakanlığı, uçakta neden yalnızca bir kişinin bulunduğuna ilişkin soruya, planlanan bazı geri gönderme işlemlerinin son anda iptal edilmesini gerekçe gösterdi. Sağlık sorunları, sınır dışı edilecek kişilerin adreslerinde bulunamaması veya gönüllü olarak ülkeden ayrılmaları nedeniyle uçaklardaki koltukların boş kaldığı belirtildi.

Tek kişinin taşındığı uçuşun toplam maliyetinin henüz netleşmediğini belirten Bakanlık, uçuşun devlete ne kadara mal olduğunun faturanın kesinleşmesinin ardından açıklanacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA
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